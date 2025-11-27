Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón de la Liga 2025

Podrán hacerlo desde hoy hasta el domingo, entre las 17 y las 21. Deben llevar un juguete para el Hospital de Niños

Jorge Broun y Ángel Di María con la Copa de Campeón de Liga que la AFA le otorgó a Central. Los hinchas también podrán tener su foto con el trofeo.

Central ya no está en competencia, pero sigue de festejos: el club de Arroyito recibió el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura y ya tiene la copa en sus vitrinas.

Más allá de las polémicas, es un hecho consumado: el Canalla sumó una estrella a su escudo por haber terminado primero, y con cuatro puntos de ventaja sobre Boca, en la tabla anual de los torneos de la Liga Profesional.

Y el título se festeja, aunque muchos lo discutan. Desde el presidente Gonzalo Belloso hasta el último de los jugadores, más todo el cuerpo técnico, todos se sienten campeones. Y lo disfrutan, después de un gran año.

Para que sus socios e hinchas también puedan sentirse parte de esta conquista, Central decidió habilitar la posibilidad de que puedan tomarse fotos con la Copa que le entregó la Asociación del Fútbol Argentino como campeón de la Liga 2025.

Por la puerta 6 del Gigante

Los interesados podrán hacerlo desde este jueves y hasta el domingo, entre las 17 y las 21. Para eso deben acercarse al Gigante de Arroyito e ingresar por la puerta 6. El único requisito que puso el club es que quienes vayan por su foto con la copa, que puede ser individual o grupal, donen un juguete para los chicos que son atendidos en el Hospital de Niños de la Zona Norte.

Leer más: El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

No es la primera vez que Central participa a sus socios e hinchas de un acontecimiento tan importante como la obtención de un título: en 2023, cuando el equipo conducido por Miguel Russo conquistó la Copa de la Liga, sus simpatizantes también pudieron tomarse fotos con el trofeo. Y en aquella oportunidad fueron miles.