La Capital | Ovación | Central

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón de la Liga 2025

Podrán hacerlo desde hoy hasta el domingo, entre las 17 y las 21. Deben llevar un juguete para el Hospital de Niños

27 de noviembre 2025 · 17:58hs
Jorge Broun y Ángel Di María con la Copa de Campeón de Liga que la AFA le otorgó a Central. Los hinchas también podrán tener su foto con el trofeo.

Jorge Broun y Ángel Di María con la Copa de Campeón de Liga que la AFA le otorgó a Central. Los hinchas también podrán tener su foto con el trofeo.

Central ya no está en competencia, pero sigue de festejos: el club de Arroyito recibió el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura y ya tiene la copa en sus vitrinas.

Más allá de las polémicas, es un hecho consumado: el Canalla sumó una estrella a su escudo por haber terminado primero, y con cuatro puntos de ventaja sobre Boca, en la tabla anual de los torneos de la Liga Profesional.

Y el título se festeja, aunque muchos lo discutan. Desde el presidente Gonzalo Belloso hasta el último de los jugadores, más todo el cuerpo técnico, todos se sienten campeones. Y lo disfrutan, después de un gran año.

Leer más: Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Para que sus socios e hinchas también puedan sentirse parte de esta conquista, Central decidió habilitar la posibilidad de que puedan tomarse fotos con la Copa que le entregó la Asociación del Fútbol Argentino como campeón de la Liga 2025.

Por la puerta 6 del Gigante

Los interesados podrán hacerlo desde este jueves y hasta el domingo, entre las 17 y las 21. Para eso deben acercarse al Gigante de Arroyito e ingresar por la puerta 6. El único requisito que puso el club es que quienes vayan por su foto con la copa, que puede ser individual o grupal, donen un juguete para los chicos que son atendidos en el Hospital de Niños de la Zona Norte.

Leer más: El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

No es la primera vez que Central participa a sus socios e hinchas de un acontecimiento tan importante como la obtención de un título: en 2023, cuando el equipo conducido por Miguel Russo conquistó la Copa de la Liga, sus simpatizantes también pudieron tomarse fotos con el trofeo. Y en aquella oportunidad fueron miles.

Noticias relacionadas
Ariel Holan dijo que el título otorgado a Central no cae bien porque es un club del interior. 

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Así lucirá el Gigante cuando la tercera bandeja haya completado su segunda etapa, con la construcción también de los codos.

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Central se jugó una parada brava frente a Estudiantes por los octavos de final, pero no le alcanzó.

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

La maqueta con el anteproyecto de la tercera bandeja del Gigante. Central se moderniza. 

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Ver comentarios

Las más leídas

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Lo último

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Ovación
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Policiales
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

La Ciudad
Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe