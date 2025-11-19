La Capital | Ovación | Newell's

Cinco cosas que deben cambiar en Newell's para que la próxima temporada sea mejor

Después de años de fracaso estuvo cerca del descenso y se salvó sobre el final. Qué cosas deben pasar para recuperar el protagonismo

19 de noviembre 2025 · 17:16hs
Newells pudo haberse ido al descenso. Se salvó

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's pudo haberse ido al descenso. Se salvó, pero no arrancará el 2026 con mucho aire. 

Newell's terminó un año complejo. En lo deportivo, el equipo de primera división sufrió al final de la temporada por una amenaza impensada: la posibilidad de irse al descenso. Al final zafó, pero no arrancará el próximo año con mucho aire. Debe corregir, y mucho, si quiere salir de esa situación incómoda.

No se llegó a esa situación por una mala campaña en el torneo Clausura, ni mucho menos. El equipo arrastra problemas repetidos desde hace viarias campañas. Directivos, cuerpos técnicos y jugadores cometieron muchos errores y a todos les faltó jerarquía para estar donde estuvieron. Y todo eso a la larga se paga.

Estos son cinco factores esenciales que deberían mejorar para que Newell's no sufra en 2026 y a partir de ese momento empiece a recuperar el prestigio y la jerarquía perdidos:

Los directivos

1. El 14 de diciembre habrá elecciones en el club. Los socios deben elegir a una nueva comisión directiva y no se trata de un hecho menor: será la que conducirá a la institución por los próximos cuatro años. El club viene de una gestión deficiente en lo deportivo, con los resultados ya conocidos: sucesión de malas campañas, escasísimo protagonismo en los torneos argentinos, ausencia total de los certámenes internacionales y la dramática amenaza del descenso, del que recién zafó en la penúltima fecha del torneo Clausura. Es clave que los socios elijan bien y que la comisión directiva que resulte electa dé un salto de calidad respecto a las de los últimos años.

Leer más: Marcelo Bielsa, apuntado: en Uruguay afirman que su relación con los jugadores de la selección está rota

El director técnico

2. Una de las primeras tareas de la comisión directiva será elegir al director técnico para el primer equipo y a los responsables de conducir las divisiones juveniles. No es un tema menor, sobre todo respecto del entrenador del primer equipo, ya que hace rato que Newell's no tiene uno a la altura de lo que requiere la historia del club. El equipo arrancará la temporada 2026 con un promedio muy bajo y cerca del descenso, por lo que el elegido tendrá que ser alguien preparado para conducir al plantel en dos torneos difíciles en los que habrá la obligación de cosechar muchos puntos.

Los refuerzos

3. El plantel necesita reforzarse. El de la temporada que termina fue uno de los de menos jerarquía de los últimos años y los resultados están a la vista. No se trata de incorporar por incorporar, sino de hacer un diagnóstico preciso de lo que necesita el equipo y a partir de eso definir primero el perfil y luego los nombres de los futbolistas que podrían enriquecer el plantel. Hace mucho que Newell's se vienen equivocando en la elección de los refuerzos y especialmente lo hizo mal en 2025. Habrá que aprender de los errores y corregirlos para no repetirlos.

Leer más: El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Los jugadores propios

4. Newell's tiene que volver a darle prioridad a sus propios jugadores, a los que se forman en la cantera y llegan a la reserva y la primera división. En un club históricamente acostumbrado a producir grandes futbolistas, muchas veces resulta inexplicable que traiga refuerzos que no son mejores que los jugadores del propio club. En los últimos dos años hubo casos en los que llegaron hasta dos y tres jugadores en puestos donde había juveniles que no solo estaban a la misma altura, sino que incluso tenían potencial y, sin embargo, no progresaron precisamente por estar tapados. No se trata sólo de traer refuerzos sino también de ver para qué, en qué puestos y qué alternativas hay para ellos dentro del propio club.

Las inferiores

5. Hay que reactivar la fábrica de jugadores de Newell's. En décadas pasadas casi no había equipo de la primera división que no tuviera dos o tres jugadores formados en Bella Vista. También había muchos en equipos extranjeros y en las categorías de ascenso. ¿Cuánto hace que Newell's no saca un gran arquero, marcadores de punta, volantes de esos que conquistan a los hinchas de todos los equipos? ¿Y un goleador? Es difícil recordar al último romperredes que haya salido de las divisiones inferiores. Algo dejó de hacerse bien después de años, hay que detectarlo y enmendarlo para que Bella Vista vuelva a producir grandes futbolistas.

Noticias relacionadas
Mauricio Pochettino y Marcelo Bielsa, símbolos de una época dorada de Newells.

Se enfrentaron dos campeones con Newell's y el alumno goleó al maestro

El futuro director deportivo de Newell’s tendrá la compleja tarea de rearmar el plantel.

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Lucas Bernardi tomó a la primera de Newells en las últimas tres fechas.

Lucas Bernardi atraviesa un duro momento personal y todo Newell's lo abraza

Roly Santacroce mantuvo conversaciones con Gonzalo Belloso, presidente de Central.

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Lo último

Senado: la oposición rechazó el diploma de Villaverde y su futuro se define en el recinto

Senado: la oposición rechazó el diploma de Villaverde y su futuro se define en el recinto

Investigación por explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro de Rosario

Investigación por explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro de Rosario

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

Exbarras de Newell's implicados en un crimen en Entre Ríos son los acusados por amenazas a Di María

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro y posterior asesinato del empresario Gastón Tallone. Ambos están imputados por las amenazas a la familia de Ángel Di María.
Exbarras de Newells implicados en un crimen en Entre Ríos son los acusados por amenazas a Di María
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Alerta por el aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Ovación
Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

Fiebre canalla para comprar la camiseta que rememora la obtención de la Copa Conmebol

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Policiales
Exbarras de Newells implicados en un crimen en Entre Ríos son los acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de Newell's implicados en un crimen en Entre Ríos son los acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
Orillas, la ONG que se coronó como la abanderada de los rosarinos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que se coronó como la "abanderada" de los rosarinos

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Se viene un encuentro interescolar de teatro y títeres para fomentar la actividad y rendir homenaje

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
POLICIALES

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima semana de la cocina italiana en el mundo
La Ciudad

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima semana de la cocina italiana en el mundo

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
POLICIALES

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos