Cinco cosas que deben cambiar en Newell's para que la próxima temporada sea mejor

Newell's terminó un año complejo. En lo deportivo, el equipo de primera división sufrió al final de la temporada por una amenaza impensada: la posibilidad de irse al descenso. Al final zafó, pero no arrancará el próximo año con mucho aire. Debe corregir, y mucho, si quiere salir de esa situación incómoda.

No se llegó a esa situación por una mala campaña en el torneo Clausura, ni mucho menos. El equipo arrastra problemas repetidos desde hace viarias campañas. Directivos, cuerpos técnicos y jugadores cometieron muchos errores y a todos les faltó jerarquía para estar donde estuvieron. Y todo eso a la larga se paga.

Estos son cinco factores esenciales que deberían mejorar para que Newell's no sufra en 2026 y a partir de ese momento empiece a recuperar el prestigio y la jerarquía perdidos:

1. El 14 de diciembre habrá elecciones en el club. Los socios deben elegir a una nueva comisión directiva y no se trata de un hecho menor: será la que conducirá a la institución por los próximos cuatro años. El club viene de una gestión deficiente en lo deportivo, con los resultados ya conocidos: sucesión de malas campañas, escasísimo protagonismo en los torneos argentinos, ausencia total de los certámenes internacionales y la dramática amenaza del descenso, del que recién zafó en la penúltima fecha del torneo Clausura. Es clave que los socios elijan bien y que la comisión directiva que resulte electa dé un salto de calidad respecto a las de los últimos años.

El director técnico

2. Una de las primeras tareas de la comisión directiva será elegir al director técnico para el primer equipo y a los responsables de conducir las divisiones juveniles. No es un tema menor, sobre todo respecto del entrenador del primer equipo, ya que hace rato que Newell's no tiene uno a la altura de lo que requiere la historia del club. El equipo arrancará la temporada 2026 con un promedio muy bajo y cerca del descenso, por lo que el elegido tendrá que ser alguien preparado para conducir al plantel en dos torneos difíciles en los que habrá la obligación de cosechar muchos puntos.

Los refuerzos

3. El plantel necesita reforzarse. El de la temporada que termina fue uno de los de menos jerarquía de los últimos años y los resultados están a la vista. No se trata de incorporar por incorporar, sino de hacer un diagnóstico preciso de lo que necesita el equipo y a partir de eso definir primero el perfil y luego los nombres de los futbolistas que podrían enriquecer el plantel. Hace mucho que Newell's se vienen equivocando en la elección de los refuerzos y especialmente lo hizo mal en 2025. Habrá que aprender de los errores y corregirlos para no repetirlos.

Los jugadores propios

4. Newell's tiene que volver a darle prioridad a sus propios jugadores, a los que se forman en la cantera y llegan a la reserva y la primera división. En un club históricamente acostumbrado a producir grandes futbolistas, muchas veces resulta inexplicable que traiga refuerzos que no son mejores que los jugadores del propio club. En los últimos dos años hubo casos en los que llegaron hasta dos y tres jugadores en puestos donde había juveniles que no solo estaban a la misma altura, sino que incluso tenían potencial y, sin embargo, no progresaron precisamente por estar tapados. No se trata sólo de traer refuerzos sino también de ver para qué, en qué puestos y qué alternativas hay para ellos dentro del propio club.

Las inferiores

5. Hay que reactivar la fábrica de jugadores de Newell's. En décadas pasadas casi no había equipo de la primera división que no tuviera dos o tres jugadores formados en Bella Vista. También había muchos en equipos extranjeros y en las categorías de ascenso. ¿Cuánto hace que Newell's no saca un gran arquero, marcadores de punta, volantes de esos que conquistan a los hinchas de todos los equipos? ¿Y un goleador? Es difícil recordar al último romperredes que haya salido de las divisiones inferiores. Algo dejó de hacerse bien después de años, hay que detectarlo y enmendarlo para que Bella Vista vuelva a producir grandes futbolistas.