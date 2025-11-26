La Capital | Policiales | Venado Tuerto

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

La Justicia responsabilizó al padre por abuso agravado durante su niñez y adolescencia, y a la madre por omisión, y ordenó una histórica reparación.

26 de noviembre 2025 · 17:17hs
Fallo inédito en la Justicia de Venado Tuerto

Fallo inédito en la Justicia de Venado Tuerto

La Justicia de Familia de Venado Tuerto condenó a los padres de una joven a indemnizarla con una fuerte suma de dinero por la extrema violencia que sufrió en el ámbito familiar desde su niñez hasta su adolescencia. El Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia N° 1 de Venado Tuerto, a cargo de Claudio Heredia dictó un fallo ejemplar que reconoce la obligación de reparar económicamente con 370 millones de pesos a una mujer víctima de abuso sexual agravado por el vínculo durante su niñez y adolescencia.

El fallo reconoce el daño sufrido y pone en el centro a la víctima, su dignidad y su derecho a reconstruir su vida. También plantea un camino claro para casos similares: la reparación económica es parte inseparable de la justicia cuando se trata de delitos de violencia sexual agravada por el vínculo.

Según el dictamen, su progenitor la abusaba mientras la madre mostraba indiferencia ante los hechos contra la por entonces menor de edad. Ahora, la víctima será resarcida económicamente por “incapacidad física y psicológica sobreviviente, daños moral y sexual”. El monto inicial era por 100 millones, pero dado el tiempo transcurrido se fijó que entre capital e intereses, la suma asciende a los 370.000.000 millones de pesos.

La demanda inicial

En la demanda, la damnificada pretendía el resarcimiento de los daños y perjuicios que dice haber padecido desde su niñez hasta la adolescencia, pretendiendo una reparación integral y destacó que en este momento se encuentra con la fortaleza psíquica, física y moral para actuar contra quienes tanto la han dañado agraviado y denigrado.

De acuerdo al testimonio, la muchacha era sometida a “manoseos constantes” por su padre y la “justificación” que el demandado esgrimía para llevar a cabo el abuso. Producto de las trágicas experiencias, la joven confesó que intentó quitarse la vida en dos oportunidades y también reveló que el abusador ejerció una violencia similar sobre sus otras hermanas.

Leer más. Abusó de su hijastra durante 14 años, la dejó embarazada tres veces y la mató

El monto incluye la indemnización por: Incapacidad física y psicológica sobreviviente, daño moral, daño sexual, daño emergente derivado de los tratamientos necesarios. El Juez sostuvo que el daño sufrido constituye una lesión de extrema gravedad y que su reparación económica no es un beneficio sino un derecho humano básico, amparado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales como CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

El juez destacó que “ni la violencia verbal, ni la física, ni la psicológica, tienen justificativo alguno ya que lo justificado es el ejercicio regular de un derecho y no el abuso del derecho o la conducta dañosa”. “Hoy la Justicia con esta decisión está intentado recomponer la vida de esta mujer imponiéndole una sanción a sus progenitores, que no va a llega a ser el séptimo círculo del Dante”, sostuvo Heredia y apuntó que en casos de abuso sexual infantil, especialmente cuando el agresor es un progenitor, no se pueden aplicar criterios rígidos ni plazos de prescripción descontextualizados.

Noticias relacionadas
Gendarmería incautó 431 kilos de cocaína en el operativo Sapardo

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Tourn estaba estacionado en cercanías del búnker

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña. 

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Los Menores: la banda barrial que sacudió a Rosario bajo órdenes que salían de Buenos Aires.

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Lo último

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Fiscalía pedirá 40 años de cárcel para Jonatan "Peco" Almada, miembro de una banda organizada desde la cárcel de Piñero

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo estos pendejos
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags
motores

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Ovación
Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Policiales
Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

La Ciudad
Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias
La Ciudad

Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA