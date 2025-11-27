Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

La capturaron el domingo pasado y ahora fue imputada. No quiso pagar un viaje a un auto de alquiler y fue requisada por fuerzas de Prefectura, que le encontraron drogas y dinero.

Una mujer de 43 años, identificada como Verónica P. , quedó en prisión preventiva efectiva luego de ser imputada por trasladar casi dos kilos de marihuana en un vehículo secuestrado en la zona de Estrella Federal y Flor de Nácar , en barrio Las Flores . La audiencia se realizó este miércoles, donde el fiscal José Luis Caterina le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización .

El juez Gustavo Pérez de Urrechu tuvo por formalizada la audiencia y dispuso que la imputada permanezca detenida hasta el 26 de enero de 2026 , plazo tras el cual la Fiscalía podría solicitar una prórroga.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2025 , alrededor de las 21, cuando personal de Prefectura Naval Argentina llegó al cruce de Estrella Federal y Flor de Nácar tras ser alertado por el conductor de un vehículo de alquiler . El chofer informó que la pasajera que trasladaba se negaba a pagar el viaje.

Al identificarla, los efectivos detectaron que la mujer llevaba consigo tres paquetes tipo “panes” de marihuana , envueltos en nylon y guardados dentro de una bolsa blanca de tela. El peso total del estupefaciente ascendía a 1.985 gramos .

Junto al material se halló también un morral gris con $295.000 en efectivo, suma que reforzó la acusación de comercialización.

La imputación

El fiscal Caterina sostuvo que la cantidad de droga, su formato de “panes” y la presencia de una importante suma de dinero evidencian que la imputada no solo tenía la sustancia, sino que lo hacía con fines de venta. Por ello le imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una figura que prevé penas elevadas.

Con la medida cautelar ya en marcha, la mujer seguirá detenida mientras avanza la investigación.