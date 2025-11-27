La Capital | Ovación | Central

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Seguirá entrenando hasta el 10 de diciembre y luego tendrá vacaciones. En el medio, directivos y cuerpo técnico trabajarán para reforzar el equipo

27 de noviembre 2025 · 16:38hs
Lovera

Lovera, Broun y Campaz en una práctica de Central. El plantel seguirá trabajando unos días más antes de irse de vacaciones. 

Aunque ya quedó afuera de la disputa por el título del torneo Clausura, el plantel de Central seguirá trabajando al mando de Ariel Holan hasta el 10 de diciembre. Luego el cuerpo técnico y los jugadores tendrán vacaciones hasta el 3 de enero y el 4 volverán al trabajo para iniciar la pretemporada.

Central perdió 1 a 0 con Estudiantes en el Gigante de Arroyito el domingo pasado y ese resultado lo dejó afuera del torneo Clausura. En la fase regular, el Canalla es el equipo que más puntos había sumado.

Una vez consumada esa derrota, los futbolistas tuvieron dos días libres y recién volvieron a juntarse el miércoles en Arroyo Seco. Como es lógico, el plantel estaba golpeado por la derrota ante el Pincha y la eliminación en el Clausura, más allá de que ya está clasificado para la Copa Libertadores.

Este jueves, el club despejó la incógnita sobre cómo sería el cronograma de trabajo tras la eliminación y confirmó que el plantel seguirá trabajando hasta el 10 de diciembre.

Leer más: Holan dijo que la campaña de Central molesta y que el club nunca pidió que lo declararan campeón

Central vuelve al trabajo el 4 de enero

Cuando regrese al trabajo, el 4 de enero, lo hará con la mira puesta en dos grandes objetivos: la Copa Libertadores, un torneo al que el club quiere apostar fuerte, y el torneo Apertura 2026.

En el medio, directivos y cuerpo técnico tendrán que trabajar sobre el armado del plantel para afrontar esos objetivos. Es claro que el equipo necesitará refuerzos para jugar la exigente Copa Libertadores y se descarta que el club irá por incorporaciones de jerarquía.

Leer más: Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Además, hay jugadores del actual plantel que no continuarán en el club y hay otros que están a préstamo y regresarán a Central. El club también deberá decidir sobre el destino de estos futbolistas.

