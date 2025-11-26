La Capital | La Ciudad | sarampión

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Los afectados son cuatro miembros de una familia que hicieron un largo viaje en ómnibus, que incluyó varias paradas en Santa Fe. Salud provincial tomó medidas

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

26 de noviembre 2025 · 20:07hs
Los pasajeros con sarampión tomaron distintos colectivos y bajaron en algunas paradas de Santa Fe 

Los pasajeros con sarampión tomaron distintos colectivos y bajaron en algunas paradas de Santa Fe 

Cuatro integrantes de una familia ingresaron a la Argentina contagiados de sarampión, la peligrosa enfermedad sobre la que rige un alerta nacional. Los viajeros, que venían de Bolivia entraron por el cruce de Salta y siguieron hasta Uruguay, de donde son oriundos. En su trayecto hicieron paradas en localidades de distintas provincias, entre ellas Rosario, y otras ciudades santafesinas. El grupo familiar, compuesto por siete miembros, hizo el tramo más largo del viaje en dos colectivos pero luego tomaron un tercer ómnibus hasta llegar a destino. La circulación de estas personas por la provincia obligó a incrementar la vigilancia en Santa Fe.

"Entraron al país con síntomas y signos de sarampión. Durante todo el período de contagio estuvieron en un espacio cerrado como es un colectivo e hicieron diferentes paradas, por eso se activaron los protocolos correspondientes. El sarampión es una enfermedad que se transmite fácilmente y frente a este hecho fue necesario tomar medidas para evitar que se propague. A nivel nacional hay un alerta epidemiológico", dijo a La Capital la médica Analía Chumpitaz, directora de Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe.

La funcionaria mencionó que "no estamos frente a un brote en nuestra provincia y no hay que entrar en pánico, pero sí es una situación para ocuparse".

Argentina sigue libre de sarampión desde el 2000, aunque se han registrado casos aislados, en CABA y provincia de Buenos Aires. Sin embargo, existe el riesgo de reintroducción de la enfermedad.

Acciones inmediatas

Entre las acciones que hizo Salud provincial están: la búsqueda de los viajeros que estuvieron en esos micros de larga distancia y el refuerzo de vacunación a todos los que tuvieron contacto con los enfermos. Además, se solicita que aquellas personas que compartieron el trayecto, aunque sea una parte breve, estén especialmente atentas a los síntomas.

Cuatro de los integrantes de la familia _que realizó el largo viaje que duró casi dos días_ tuvieron fiebre y erupción cutánea, los síntomas típicos del sarampión. Según se informó oficialmente no estaban vacunados.

"Es una familia uruguaya que viajó a Bolivia e hizo un tránsito por toda la Argentina durante el período infectivo", dijo Chumpitaz. Por eso, ante el aviso de Nación "se hizo el chequeo de quienes estaban en esos micros y bajaron en algunas localidades de la provincia de Santa Fe, y pusimos en marcha un bloqueo ampliado".

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa con manifestaciones clínicas como fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, tos y conjuntivitis. "En menores de cinco años y personas inmunocomprometidas o desnutridas, de cualquier edad, o que tengan enfermedades crónicas respiratorias (entre otras) puede ser grave y causar la muerte", señalan desde el Ministerio de Salud de la Nación.

La caída en las tasas de vacunación es la principal causa por la que en distintos lugares del mundo el sarampión volvió a provocar contagios, y también muertes. De hecho, la región de las Américas perdió su categoría de libre de sarampión por el brote que está ocurriendo en Canadá. En Europa y Estados Unidos también hay brotes.

Los viajeros rosarinos y de la zona

"Los viajeros que descendieron en Rosario están todos localizados, al igual que sus contactos. Una de esas personas es de Bermúdez. Lo que hicimos fue completar los esquemas de vacunación y les pedimos que estén muy atentos a los signos y síntomas", detalló la médica epidemióloga.

"Los colectivos en cuestión hicieron una parada en Rafaela, donde descendió una persona, y también en Totoras. En el caso de la persona de Rafaela, se trata de un adulto nacido en 1961 por lo que se considera inmunizado de sarampión. Las personas nacidas antes del 65 no precisan refuerzo por ser considerados inmunes", dijo Chumpitaz.

Cuántas dosis hay que tener

2025-11-10 vacuna sarampion

Los adultos deben tener al menos dos dosis de vacuna triple viral (que protege de sarampión, rubeola y paperas) o una dosis de triple viral y una de doble viral (rubeola y sarampión). "Les pedimos a todos que controlen sus carnets de vacunación y si tienen alguna duda se acerquen al vacunatorio más cercano donde les darán la información necesaria y si no tienen las dosis correspondientes se las pueden colocar", señaló la funcionaria del ministerio.

En el caso de los niños, los bebés deben vacunarse a partir de los 12 meses. La vacuna triple viral es una vacuna "muy eficaz, obligatoria, que está incluida en el calendario nacional de vacunación". A los 12 meses de edad se coloca una dosis y luego a los 5 años.

El recorrido de la familia con sarampión

Las personas con sarampión que venían de Bolivia se desplazaron en dos grupos, en diferentes colectivos, hasta la ciudad de Buenos Aires y bajaron en Retiro. Luego continuaron juntos su viaje hasta Colón, en Entre Ríos.

Toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento donde estuvo sentado o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros tiene que estar alerta a la aparición de síntomas (fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos) y concurrir con barbijo a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión.

De no contar con el esquema de vacunación antisarampionosa completo deberá recibir las dosis correspondientes.

Estos son los colectivos, y las paradas que realizaron:

Autobuses Quirquincho S.R.L, con origen en Santa Cruz de las Sierras, Bolivia el día jueves 13 de noviembre y llegada a la terminal de Ómnibus de Retiro, CABA, el día 15 de noviembre a las 13. En el recorrido se pudo identificar que se realizaron 3 paradas técnicas en los siguientes lugares: Parador Mosconi, en la provincia de Salta, el 14/11/25 donde realizaron un almuerzo. Parador Rosario de la Frontera, en la provincia de Santiago del Estero, donde realizaron una cena el 14/11/25. Parador San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, el 15/11/25 por la mañana.

Los viajeros involucrados descendieron en la estación de ómnibus de Liniers, el día 15 de noviembre de 2025 a las 12.30. El recorrido de la empresa finalizó en la terminal de ómnibus de Retiro.

Empresa Balut Hermanos S.R.L, con origen en la terminal de ómnibus de Salvador Mazza, Salta el día 14 de noviembre de 2025 a las 11:45, con destino a la terminal de ómnibus de Retiro, CABA, llegando a las 19:43 del día 15 de noviembre de 2025. En el recorrido de la empresa se pudieron identificar 2 paradas técnicas en los siguientes lugares: Parador en Pintos, en la provincia de Santiago del Estero, la mañana del 15 de noviembre de 2025. Parador en Totoras, en la provincia de Santa Fe, al mediodía del 15 de noviembre de 2025.

Se identificaron los siguientes puntos de ascenso y descenso de pasajeros en el recorrido:

En la provincia de Jujuy: Terminal Salvador Mazza, Terminal de Tartagal, Terminal de Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Terminal Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalican Pueblo, Terminal San Pedro de Jujuy, Terminal San Salvador de Jujuy, Terminal de Palpalá, terminal de Perico.

En la provincia de Salta las terminales General Güemes y Metán.

En la provincia de Tucumán: terminal de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En la provincia de Santiago del Estero: Terminal Termas de Río Hondo, Terminal de Santiago del Estero, Parador Pinto.

En la provincia de Santa Fe: Terminal de Rafaela y Terminal de Rosario.

En provincia de Buenos Aires: parada en San Pedro, Terminal de Campana, parada en ruta sobre Escobar, Terminal El Motivo en Pacheco. En Ciudad de Buenos Aires: Terminal de Liniers, Terminal Dellepiane, Terminal Retiro.

Empresa San José S.R.L con origen en la Terminal de ómnibus de la Retiro, CABA, a las 21:40 del día 15 de noviembre de 2025, con destino a la ciudad de Federación, Entre Ríos, el día 16 de noviembre de 2025. En el recorrido de la empresa se identifican los siguientes puntos de ascenso y descenso de pasajeros en las siguientes localidades:

Gualeguaychú

Concepción del Uruguay

Colón

Concordia

Federación

Noticias relacionadas
La Justicia de Familia hizo lugar a la demanda de nulidad de reconocimiento de paternidad.

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Los rosarinos copan nuevamente las librerías de la ciuda

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Las escuelas de conductores de Rosario fueron al Concejo

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

La protesta del Frente de Jubilados en Lucha, en las puertas de Ansés.

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lo último

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Cuatro miembros de una familia que hicieron un largo viaje en ómnibus, que incluyó varias paradas en Santa Fe. Salud provincial tomó medidas
Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Policiales

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ovación
Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: cuestan casi 100 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: cuestan casi 100 mil dólares

Policiales
Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

La Ciudad
Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas