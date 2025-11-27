Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

El técnico canalla volvió a referirse al otorgamiento del título de la Liga 2025 a su equipo por parte de la Liga Profesional y la AFA.

Central es el campeón de la Liga 2025. Así lo decidió la AFA, más allá de las polémicas y los cuestionamientos. El club sumó una estrella a su escudo gracias al mérito de haber sido el equipo que más puntos cosechó en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura.

El título concedido a Central ha generado mucho debate en el fútbol argentino. Y la conversación pública sobre el tema aumentó cuando el equipo de Ariel Holan quedó eliminado en los octavos de final del torneo Clausura al perder con Estudiantes.

Mientras el mundo canalla celebró el título, los hinchas de otros clubes lo cuestionan. El tema seguramente se debatirá durante mucho tiempo, quizás por años, mientras aumentan las críticas a la AFA y la Liga Profesional por una decisión polémica.

Ariel Holan: "Les debe romper los huevos..."

En Central ya todos se expresaron sobre la obtención de este título, desde el presidente del club, Gonzalo Belloso, hasta Holan y los futbolistas. Todos lo consideran legítimo y no dudan en celebrarlo como un premio a la gran campaña del equipo a lo largo del año.

Holan de hecho volvió a hablar sobre el tema. Entrevistado por Bamboo Play, el director técnico que llevó al equipo a su mejor campaña anual en mucho tiempo se preguntó: "¿Por qué le bajan el precio (al título de Central)?".

El entrenador puso el foco en el hecho de que el club de Arroyito no es un equipo porteño. "Pienso: Central es del interior y les debe romper los huevos soberanamente que haya hecho esta campaña". Y agregó, irónico: "Cuando les toca a los otros nadie dice nada". Hay que agregar que quienes lo entrevistaron no le mencionaron el hecho de que no hay otro campeón que se haya consagrado por una decisión de la AFA con la campaña terminada.

"No pedimos el título de campeón"

Holan agregó: "Nosotros no pedimos nada. Fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al que agradezco que haya tenido la distinción para Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina".

Después hizo una referencia a Ángel Di María, la estrella que brilló durante años en Europa y la selección argentina y que volvió este año a Central con la idea de salir campeón con el equipo de sus amores. Holan dijo que siente bronca porque que se lo cuestione. "Somos capaces hasta de poner en tela de juicio a uno de los futbolistas más importantes, sin ninguna duda, sino el más", dijo. Y remarcó "la cuenta de la trascendencia que tuvo Fideo en los trofeos que gritan todas las camisetas".