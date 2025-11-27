Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario organiza dos jornadas con participación de investigadores, emprendedores y gestores

La ciencia se encuentra en Rosario este 28 y 29 de noviembre

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet–UNR) realizará la novena edición de Biolíderes, el programa inmersivo que desde 2013 acerca la biotecnología moderna a referentes del sector público, privado y social. El encuentro tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2025 en el predio del CCT Rosario , con la participación de investigadores, emprendedores, gestores y tomadores de decisión de todo el país.

Durante dos jornadas, los participantes podrán vivir la ciencia desde adentro, recorrer laboratorios, conversar con especialistas y conocer de primera mano cómo se transforma el conocimiento en soluciones para la salud, la producción, el ambiente y la industria. La propuesta combina charlas introductorias, visitas guiadas y una experiencia práctica de laboratorio, guiada por investigadores del Conicet.

“Biolíderes nació para tender puentes entre la ciencia y quienes definen políticas y estrategias productivas. Hoy es un espacio de referencia para entender cómo la biotecnología impulsa el desarrollo del país” , destaca el director del IBR, Javier Palatnik.

En esta edición, más de 20 laboratorios del IBR abrirán sus puertas para mostrar avances en biología molecular, genética, bioinformática, biología estructural, biotecnología vegetal, biomedicina y nuevas tecnologías aplicadas. El programa también incluye instancias de diálogo sobre innovación, transferencia tecnológica y el rol estratégico de la ciencia argentina en un contexto global desafiante.

Biolíderes cuenta con el apoyo de instituciones aliadas, empresas del sector productivo y actores del ecosistema científico-tecnológico, que acompañan año tras año esta iniciativa que ya ha formado a más de 100 participantes desde su creación.

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR)

El Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) es uno de los principales centros de investigación en ciencias biológicas del país. Con más de 200 integrantes y más de 20 grupos de investigación, impulsa proyectos de frontera en biología molecular, biotecnología y bioingeniería, generando conocimiento fundamental y soluciones innovadoras para la sociedad.