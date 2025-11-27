Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Luego de ser baleado, Guillermo Martínez, de 23 años, fue señalado por los vecinos como prófugo por un homicidio por el cual este jueves lo imputaron

El 19 de noviembre un joven de 23 años ingresó al Hospital Clemente Álvarez tras ser baleado en una pierna y cuando lo identificaron quedó demorado. Este jueves finalmente fue imputado como presunto autor del asesinato de Emanuel Espeche, ocurrido en enero.

Pocas semanas atrás la Fiscalía difundió la foto de Guillermo Martínez, pero sin identificar, como presunto autor del asesinato de Emanuel Espeche, atacado a tiros en enero pasado en la zona oeste de Rosario . Cámaras de vigilancia de la zona habían captado a un sospechoso pero no había más información que permitiera localizarlo.

Fue casi por casualidad que finalmente Martínez quedó preso por el homicidio del que se lo acusa. El 19 de noviembre personal policial llegó a la zona de Pasaje Santa Matilde al 3300 por una balacera que había dejado a un joven herido sobre el cual los vecinos aseguraron que era buscado por un crimen. Información luego corroborada cuando el sospechoso fue identificado y surgió que podía estar vinculado asesinato de Espeche.

El crimen de Espeche

Este jueves la fiscal María de los Ángeles Granato le imputó a Martínez los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma. La jueza Paola Aguirre confirmó que el joven quedará preso por un plazo mínimo de 10 meses.

La fiscal le atribuyó el crimen ocurrido el 13 de enero pasado que tuvo como víctima a Emanuel Espeche. Indicó que Martínez se acercó a la zona del crimen cuando llegó a Liniers al 2000 como acompañante de una moto que quedó estacionada. Luego se bajó del rodado y caminó a un kiosco de Cerrito al 5500 donde realizó una compra y quedó registrado por la cámara de vigilancia.

Minutos después caminó unos metros hacia donde Emanuel Espeche estaba sentado con otro hombre. Entonces sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle, provocándole la muerte por lesión raquimedular cervical.

Baleado y detenido

Guillermo Martínez fue atacado a tiros el 19 de noviembre, alrededor de las 19, cuando se encontraba en una vivienda en Santa Matilde al 3378. Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, constataron impactos en el frente y levantaron 11 vainas de grueso calibre que habían quedado sobre la calle. En el interior de la vivienda se encontraba Martínez con una herida en la pierna derecha.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, de acuerdo a lo comunicado por la policía, el muchacho prefirió no dar detalles sobre el incidente ni mencionar a los responsables. Así las cosas, el joven fue asistido en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo derivó al Heca. En tanto, la Policía continuó con el operativo para dar con los responsables de la balacera y así aprehendió a dos hombres y una mujer.

En ese marco vecinos del lugar le informaron a los agentes que el joven herido era sindicado como autor de un homicidio. Los agentes consultaron a la fiscal María de Los Ángeles Granato, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso que el sospechoso quede con custodia policial mientras durara su estadía en el Heca por la herida de bala y que una vez dada el alta médica quede con arresto efectivo.