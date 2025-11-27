La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Los damnificados obtuvieron el compromiso de los legisladores en la causa que tramita la Justicia Federal de La Plata. "Fue positivo y quedó en claro el desinterés y la falta de acompañamiento estatal", advirtieron

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

27 de noviembre 2025 · 06:10hs
Fentanilo contaminado. Diputados de Santa Fe recibieron en la comisión de salud a un grupo de familiares y le dieron su respaldo en su lucha por obtener Justicia.

Fentanilo contaminado. Diputados de Santa Fe recibieron en la comisión de salud a un grupo de familiares y le dieron su respaldo en su lucha por obtener Justicia.

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibió este miércoles a un grupo de familiares de víctimas del fentanilo adulterado para recopilar testimonios e inquietudes de los damnificados con el fin de avalarlos en su pedido de justicia."Se debe entender que fue una tragedia y como tal hay que visibilizarla; fue un encuentro positivo", señaló Ivana Esteban, quien marcó "un desinterés general y una falta de acompañamiento estatal". Los legisladores harán este jueves una declaración en el recinto y se comprometieron a sancionar una ley de salud que contemple estas situaciones, como el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.

Rosario es el epicentro de los decesos contabilizados hasta el momento en todo el país, tras los efectos detectados en hospitales, sanatorios y centros de salud en donde se aplicaron las partidas y lotes adulterados. Son 124 muertos en el país, de los cuales 49 corresponden a la ciudad.

El peregrinar de los familiares exigiendo Justicia y un apoyo de las instituciones había comenzado en el Congreso de la Nación y continuó con representantes de la Cámara baja en el Concejo Municipal adonde se celebró un encuentro especial para recopilar testimonios. El otro paso se dio con la iniciativa del Palacio Vasallo de celebrar un convenio con el Colegio de Abogados de Rosario para ayudar en la entrega de las historias clínicas a los deudos de víctimas que así lo soliciten.

>>Leer más: Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Fentanilo: con diputados de Santa Fe

Este 26 de noviembre fue el turno de la Cámara de Diputados santafesina, a la que acudieron familiares de la provincia y en particular de Rosario, quienes fueron recibidos por los representantes de la comisión de Salud, con participación de otros legisladores.

"El encuentro fue positivo, les pedimos a los legisladores su compromiso en gestionar leyes de trazabilidad y de salud que contemplen el trato digno al paciente. Los familiares dimos testimonio y pusimos énfasis en dejar claro el desinterés sobre el tema, y el destrato sufrido durante y después de ocurrida la tragedia. También se dejó claro la ausencia del Estado tanto nacional como provincial", marcó Ivana Esteban.

fentanilo9
Diputados de Santa Fe recibieron a un grupo de familiares víctimas del fentanilo adulterado.

Diputados de Santa Fe recibieron a un grupo de familiares víctimas del fentanilo adulterado.

Pedido de familiares

En el petitorio se subrayó el pedido de audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio. "Aún no hemos tenido respuesta favorable, pero seguiremos insistiendo porque esta comunidad sigue en lucha, visibilizando este envenenamiento sin precedentes. No sé le da a esta tragedia la entidad que merece", remarcó la rosarina a quien se le murió su madre en un hospital privado de la ciudad.

Fentanilo Contaminado Rosario 3.11 (12)
Fentanilo contaminado. Los familiares de las víctimas en Rosario se expresaron en el Concejo Municipal.

Fentanilo contaminado. Los familiares de las víctimas en Rosario se expresaron en el Concejo Municipal.

Para resumir la sensación de este primer encuentro, Esteban dijo que fue "muy bueno, pedimos el compromiso de los legisladores no sólo de acompañar desde lo individual, sino como cuerpo. Insistiremos en visibilizar la tragedia, y denunciar el desinterés y la falta de acompañamiento estatal".

>>Leer más: Fentanilo contaminado: Anmat y el Ministerio de Salud pegaron el faltazo en Diputados

Por las bancas

La titular de la comisión de Salud, Varinia Drisun, resumió lo planteado por los familiares, quienes hicieron hincapié en los "destratos" que recibieron en los efectores de salud privados. Y la desazón provocada por los faltazos a la comisión especial constituida en Diputados de la Nación adonde se ausentaron las autoridades de Anmat y del Ministerio de Salud. "Por la cantidad de ampollas distribuidas en todo el país, hay más damnificados y familiares de víctimas. Por ello, se van agregando expedientes semanalmente al juzgado para ser analizados".

La diputada oficialista Lionella Cattalini dijo a La Capital al concluir el encuentro con familiares que se detectó "desazón y desilusión de parte de ellos hacia muchos de los efectores privados donde han ocurrido estos hechos lamentables por la falta de respeto, por la falta de acceso a la información, por el maltrato". La legisladora se mostró proclive en acompañar a los familiares, "en visibilizar la situación y también en actualizar normativas. Creemos que es un buen punto para dar inicio a un debate sobre una ley de salud que es muy necesaria en la provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo y mucho más después de la reforma de la Constitución".

Fentanilo
La comisión especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado y/o Adulterado se reunió con familiares de víctimas a fines de octubre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación.

La comisión especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado y/o Adulterado se reunió con familiares de víctimas a fines de octubre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación.

El diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, narró que los familiares ingresaron pidiendo perdón, "pero terminó siendo al revés, nosotros les pedimos perdón a ellos. Están pidiendo explicaciones básicas, como por ejemplo quién diablos controla lo que pasa en los institutos privados de salud, que hacen lo que quieren", apuntó para agregar: "También vieron la enorme dimensión del negocio internacional que hay detrás de todo esto. Estas mujeres sienten la necesidad de que esto no vuelva a repetirse, pero yo tengo la idea de que sí, de que se va a reiterar. Hay ausencia absoluta de controles, nichos de corrupción que juegan a favor del negocio ilegal, de crear un mercado ilegal de consumo de fentanilo".

Para este jueves está prevista una declaración conjunta de la comisión de Salud acompañada por otros diputados, quienes apoyarán el pedido de una entrevista con las máximas autoridades del Ejecutivo santafesino. "Resulta increíble la dimensión del alma de estas mujeres, realmente impresionante. Una vez más son ellas las que salen a luchar", cerró Del Frade.

>>Leer más: Fentanilo contaminado: Concejo y Colegio de Abogados asistirán familiares en historias clínicas

Acción en el Congreso

La semana pasada, el propio juez federal con asiento en La Plata, Ernesto Kreplak, acudió al Congreso para informar sobre lo actuado en el marco de la investigación que tiene ya 14 detenidos. El magistrado precisó que se investigan más muertes de las ya constatadas en lo que se consideró como la mayor tragedia sanitaria de la Argentina. El juez platense ordenó ahora un plan de recupero de las ampollas adulteradas de los lotes 31.202 y 31.244. Por ahora se detectaron 45 mil ampollas del primero en hospitales públicos y otras 30 mil en una droguería cordobesa.

También este mismo miércoles, en la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado que preside la diputada nacional y exintendenta de Rosario Mónica Fein, los legisladores acordaron que el martes que viene habrá un último encuentro para presentar el informe final general, con las recomendaciones legislativas que correspondan. Luego, habrá una semana más para sumar consideraciones por bloque o individuales y adjuntarlas al documento. Fein detalló que se realizará una solicitud formal para que el ministro de Salud, Mario Lugones, reciba a los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado sin la presencia de los diputados. Como resumen de lo actuado este miércoles, un representante de los damnificados dijo: "Fuimos condenados a muerte y no queremos que otras familias pasen por lo mismo".

Noticias relacionadas
Fentanilo contaminado. Los familiares de las víctimas en Rosario se expresaron en el Concejo Municipal.

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

El tiempo en la región. Este jueves llegó con alerta amarillo por fuertes tormentas

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Manejar mirando el celular es una costumbre muy frecuente.

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

el tiempo en rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Lo último

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

La infracción se mantiene a ritmo sostenido durante los últimos tres años. Las penas van de los $117 mil a los $600 mil. Qué pasa en el caso de los transportistas

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Ovación
En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Aníbal Moreno, el crack que Newells vendió rápido y ahora va por la gloria eterna

Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

Policiales
Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

La Ciudad
El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora