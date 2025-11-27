La Capital | La Ciudad | misión

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Una emotiva jornada reunió a familias, docentes, vecinos y autoridades para conmemorar tres décadas de trabajo educativo, social y espiritual en el histórico barrio rosarino

27 de noviembre 2025 · 16:16hs
La conmemoración incluyó una procesión

La conmemoración incluyó una procesión, una misa presidida por el Obispo Auxiliar Monseñor Ernesto Fernández, actuaciones artísticas y un emotivo repaso por la historia del lugar.

La Misión Hermana María Jordán celebró, el pasado martes 25 de noviembre, sus treinta años de compromiso y esperanza en el barrio Empalme Graneros, cuya obra transformó la vida del vecindario de su nacimiento en la década del '90.

La conmemoración incluyó una procesión, una misa presidida por el Obispo Auxiliar Monseñor Ernesto Fernández, actuaciones artísticas y un emotivo repaso por la historia del lugar.

La jornada fue el cierre del Triduo Preparatorio “30 años sembrando esperanza”, realizado en el Centro Comunitario María Madre de la Esperanza, donde vecinos y familias volvieron a encontrarse para valorar el camino recorrido y proyectar nuevos sueños colectivos.

Los comienzos: una misión nacida para transformar un barrio herido

A principios de los años ’90, Empalme Graneros atravesaba una etapa de gran vulnerabilidad. El predio donde hoy se levantan las aulas y salones comunitarios era entonces un basural y un espacio abandonado que simbolizaba las carencias históricas del barrio.

Fue allí donde la Hermana María Jordán, junto a un pequeño grupo de colaboradores, comenzó una tarea silenciosa y decidida: acompañar a las familias, brindar apoyo escolar y ofrecer contención espiritual. En esta etapa también comenzaron a colaborar quienes hoy integran la Comisión Directiva: Oscar Bejer (presidente), Adolfo Aronna (vicepresidente), Oscar Tártara (secretario), Perla Kalkamuggi (tesorera), Ricardo Terán (vocal titular) y Raquel Melian (vocal suplente).

Ese espíritu fundacional —basado en la pedagogía de la ternura y la cercanía— se mantuvo intacto a lo largo de tres décadas y hoy es reconocido como uno de los pilares que permitió resignificar la identidad del barrio, generar oportunidades educativas y fortalecer los vínculos comunitarios.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 15.39.32

Una procesión que recorrió la memoria colectiva

La jornada del aniversario comenzó a las 18.30, con una procesión por las calles del barrio encabezada por la imagen de María Madre de la Esperanza, figura que acompaña a la misión desde sus primeros pasos. La caminata reunió a familias enteras, docentes, exalumnos, vecinos históricos y jóvenes que heredaron la obra.

El ingreso al predio estuvo marcado por un clima de celebración compartida. Allí aguardaba el Obispo Auxiliar, Monseñor Ernesto Fernández, quien presidió la Santa Misa y destacó el valor testimonial de la misión como faro de fe y acción social. Durante las ofrendas, se acercaron almanaques, estampas, trabajos escolares y otros signos que expresan la vida espiritual y educativa de la comunidad.

El legado de la Hermana María Jordán, presente en su familia

La presencia de familiares directos de la Hermana María Jordán, llegados especialmente desde el exterior, otorgó un carácter profundamente emotivo al encuentro. No solo acompañaron la celebración, sino que también compartieron recuerdos, anécdotas y palabras de gratitud hacia quienes continúan la obra que ella inició con un compromiso inclaudicable.

Historia viva: de un basural a un centro de educación y fraternidad

El docente e historiador del barrio, Claudio Murcilli, tomó la palabra para repasar los hitos centrales de estas tres décadas: la recuperación del predio, la creación de los primeros espacios de apoyo escolar, la formación de talleres comunitarios, el crecimiento del jardín y la escuela primaria, y la apertura de espacios de espiritualidad que acompañaron a generaciones enteras.

>>Leer más: La escuela de la Hermana Jordán recibirá fondos provinciales de obras públicas

Arte, música y espiritualidad: los niños como protagonistas

Uno de los rasgos distintivos de la misión ha sido siempre la integración de la creatividad como herramienta de crecimiento. Por eso, el aniversario incluyó presentaciones artísticas: los alumnos de quinto grado realizaron una puesta en escena de danza y los estudiantes de primer grado interpretaron “Libre como Francisco”, una canción muy apreciada por la Hermana.

Una cena comunitaria que fortaleció los lazos

La noche culminó con una cena a la canasta, organizada junto a un buffet a beneficio de la misión. Se vivió un clima familiar, distendido y fraterno, donde los vecinos compartieron anécdotas, fotos antiguas, recuerdos de la Hermana y proyectos por venir.

Un futuro que ya se está construyendo: la Escuela Secundaria 2026

El aniversario fue también ocasión para compartir un anuncio largamente esperado: en 2026 abrirá sus puertas la Escuela Secundaria de la Misión Hermana María Jordán. Este paso representa un avance fundamental que dará continuidad educativa a cientos de jóvenes del barrio, evitando traslados, fortaleciendo el arraigo y ampliando horizontes de inclusión.

Noticias relacionadas
Hay casi 100 refugios climáticos en Rosario, una de las medidas de adaptación al cambio climático impulsadas por la Municipalidad.

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

La ciencia se encuentra en Rosario este 28 y 29 de noviembre

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

Los descuentos por pago en efectivo llegaron hasta a las farmacias

El boom del "descuento en efectivo" en Rosario: se expande a todos los rubros en plena crisis

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones.

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Lo último

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Ovación
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Policiales
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

La Ciudad
Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe