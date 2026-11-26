El 21,9% de los encuestados por Management & Fit señaló al desempleo como el mayor problema del país. En los hogares, llegar a fin de mes sigue siendo la principal preocupación económica, seguida por el endeudamiento

La desocupación se consolidó en noviembre como el principal problema del país , según el relevamiento nacional de opinión pública de Management & Fit . En noviembre el 21,9% de los consultados ubicó a la falta de empleo en primer lugar, frente al 19,8% de septiembre. En ese mismo período, el endeudamiento personal o familiar ganó peso entre las preocupaciones cotidianas y quedó apenas por detrás de la dificultad para llegar a fin de mes.

En el ranking de problemas nacionales, la corrupción subió del 15,9% al 18,1% y desplazó del segundo lugar a los aumentos de precios y tarifas, que bajaron del 18,9% al 17,8%. La pobreza quedó cuarta, con el 14,6% de las respuestas, 1,1 puntos porcentuales más que en septiembre. La inseguridad, en cambio, retrocedió del 13,7% al 10,2%.

Cuando la pregunta pasó de los problemas del país a las preocupaciones personales, las cuestiones económicas concentraron el 72,4% de las menciones, 3,3 puntos porcentuales más que en septiembre. La dificultad para llegar a fin de mes se mantuvo primera, con el 21,1%, aunque cedió frente al 22% de la medición anterior.

La mayor suba fue la del endeudamiento personal o familiar, que avanzó 5,1 puntos porcentuales, del 10,4% al 15,5%. Así pasó del cuarto al segundo puesto y quedó por encima de los bajos ingresos, que pasaron del del 17,2% al 15,2%. La falta de trabajo, por su parte, subió del 9,4% al 10% entre las preocupaciones personales.

A la mitad de los hogares no le alcanzan los ingresos

El relevamiento también indica que el 50,5% de los encuestados dijo que los ingresos de su hogar eran insuficientes. Dentro de ese grupo, el 31,2% del total reportó algunas dificultades y el 19,3%, grandes dificultades. En septiembre, ambas categorías sumaban el 52,4%.

Otro 33,7% respondió que los ingresos le alcanzaban justo, sin grandes dificultades. El 14,5% dijo que podía ahorrar, frente al 11,8% de septiembre. La capacidad de ahorro mostró diferencias por género, accede el 18,9% de los varones y el 9,8% de las mujeres.

La insuficiencia de ingresos fue más frecuente entre las mujeres, con el 55,5%, frente al 45,7% de los varones. También hubo diferencias según el nivel educativo. Entre las personas con menor nivel educativo, el 58,3% señaló que los ingresos familiares no alcanzaban, frente al 40,6% entre quienes tenían un nivel educativo alto.

La expectativa

El 59,8% de las personas consultadas consideró que la economía podría mejorar. Sin embargo, el 45% del total estimó que la recuperación demoraría más de un año, mientras que el 34,5% respondió que la situación no mejoraría. Esa última percepción fue más frecuente entre las personas de 40 años o más, con el 39,2%.

La encuesta también indagó sobre el efecto de los resultados electorales en Estados Unidos y Brasil. El 43,6% de los consultados consideró que tendrían un impacto negativo en la economía argentina.

Management & Fit realizó el relevamiento entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026, con 2.600 casos efectivos y una base ponderada de 2.200 casos a nivel nacional. La encuesta abarcó a residentes en la Argentina de entre 16 y 75 años y combinó entrevistas presenciales, en línea y telefónicas. La consultora informó un margen de error de +o-2,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.