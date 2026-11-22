El periódico británico Financial Times planteó un escenario de dudas sobre la economía argentina. Advirtió que la creciente incertidumbre electoral y el estancamiento de la actividad ponen en jaque el plan del gobierno para saldar sus compromisos de deuda para el año que viene.

Una publicación del tradicional medio británico hizo foco en el aumento del riesgo país, la suba de los costos de financiamiento y la caída de la aprobación pública del presidente Javier Milei, que retrocedió al 35 %, afectada por la percepción de que la economía ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, se destacó en un artículo periodítico.

En relación con la pérdida de impulso de la actividad, el Financial Times consideró que afecta las proyecciones del oficialismo para las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y abre la posibilidad de un retorno del peronismo y la reversión de las reformas económicas.

Al respecto, Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX, advirtió en el artículo: “Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado dio por sentado que su reelección estaba prácticamente asegurada; ahora, las encuestas nos indican que nos enfrentamos a un escenario mucho más incierto”.

Bache de liquidez

En materia financiera, el medio alerta sobre un bache de liquidez crítico y señala que la tendencia negativa de la deuda emergente socava la estrategia del ministro Luis Caputo para cubrir 17.000 millones de dólares en vencimientos con bonistas en 2027.

Según cálculos citados de la consultora FMyA, el encarecimiento de la financiación provocó un déficit de casi 10.000 millones de dólares en el esquema oficial. Sobre la factibilidad del plan gubernamental, el economista Fernando Marull sostuvo: “Caputo asegura al mercado que el programa de financiación sigue estando cubierto, pero quienes hacemos los cálculos vemos que, dadas las condiciones actuales, eso no es así”.

El reporte detalla además las dificultades para conseguir divisas, recordando que desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local debido a que los inversores exigían rendimientos de hasta el 17 %. A su vez, factores globales como el alza de la energía, mayores tasas en Estados Unidos y la volatilidad financiera impulsan una mayor aversión al riesgo argentino.

En esta línea, la consultora MAP Latam advirtió en el artículo que “Argentina se ha distanciado del resto de la región” y remarcó que será “difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año” sin una reactivación de sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

Efecto Estados Unidos

Asimismo, el Financial Times evaluó el impacto del escenario político en Estados Unidos sobre la economía argentina, indicando que las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato incrementaron el nerviosismo sobre la disponibilidad de auxilio externo en 2027.

Ante el cierre de los mercados internacionales, el periódico remarcó que el gobierno contempla apelar al swap de 19.000 millones de dólares con China, conseguir financiamiento de organismos multilaterales o cerrar préstamos repo con bancos internacionales.

Sin embargo, planteó que el panorama de crédito sigue siendo complejo, aportando la visión de Marull, quien sostuvo que “la ventana para nuevas emisiones internacionales está ahora totalmente cerrada”.