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Central: entre altas y bajas, la lista de concentrados llegó con una muy buena noticia

El plantel canalla viajó a Córdoba para jugar ante Estudiantes por Copa Argentina y Almirón citó a un futbolista que hace mucho la viene peleando

30 de mayo 2026 · 19:29hs
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Komar encabeza la fila

Celina Mutti Lovera / La Capital

Komar encabeza la fila, junto a Navarro y Di María. El zaguero central vuelve a estar a disposición del DT.

Central ya está en Córdoba, donde quedará concentrado a la espera del partido de este domingo en el Mario Alberto Kempes ante Estudiantes por la Copa Argentina y hay novedades entre los citados por el entrenador Jorge Almirón. Hay varios que salieron de la lista y otros tantos que ingresaron.

Sin dudas que uno de los nombres que mayor impacto causó es el de Juan Cruz Komar, no porque tenga demasiadas chances de ser titular, sino porque vuelve a estar a disposición del técnico después de un largo parate por una afección cardíaca.

El último partido de Komar fue el 23 de noviembre de 2025, justamente ante Estudiantes, por los octavos de final del torneo Clausura de ese año. Después de eso ya no pudo volver a jugar por esa arritmia por la que fue intervenido quirúrgicamente el pasado 22 de enero en el Instituto Favaloro.

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Juan Cruz Komar fue operado el pasado 22 de enero por una arritmia. Se recuperó y está para jugar.

Juan Cruz Komar fue operado el pasado 22 de enero por una arritmia. Se recuperó y está para jugar.

La buena noticia que había recibido Komar

El defensor recibió el alta médica en estos últimos días luego de los resultados positivos que arrojaron los estudios que le realizaron por aquella ablación cardíaca por arritmia a la que había sido sometido. Esa buena noticia fue informada por el club en la previa del partido ante Independiente del Valle y ya en este encuentro contra el Pincha el técnico Almirón decidió convocarlo.

>>Leer más: Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

Además de Komar, habrá otros futbolistas que se suman a la lista. Son los casos de Alejo Veliz, quien fue desafectado a último momento del viaje a Quito, Agustín Sández (debía cumplir una fecha de suspensión en la Copa Libertadores), Carlos Quintana, Gastón Ávila y el arquero Damián Fernández.

Una baja importante

Entre las bajas sobresale la de Jaminton Campaz, quien tuvo que incorporarse a la selección de Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Allí el Canalla pierde una pieza clave en la ofensiva.

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Sández estaba suspendido para la Copa Libertadores y por eso no jugó en Quito. Vuelve para el choque de Copa Argentina.

Sández estaba suspendido para la Copa Libertadores y por eso no jugó en Quito. Vuelve para el choque de Copa Argentina.

Además del colombiano, los que viajaron a Quito, pero que no figuran en este nueva lista de concentrados son: Asael Oviedo, Marcelo Cabrera, Lisandro Duarte y Fabricio Oviedo.

En lo que tiene que ver con el equipo, Almirón puede mantener el 4-2-3-1, en el que Enzo Giménez es candidato a ingresar en lugar de Campaz. Pero hay una fuerte especulación con que el técnico ponga línea de tres en el fondo y quien aparecería sería Carlos Quintana.

Con el sistema tradicional: Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila y Sández; Ibarra y Pizarro; Enzo Giménez, Di María y Julián Fernández; Veliz.

Con línea de tres: Ledesma; Ávila o Mallo, Ovando y Quintana; Coronel, Ibarra, Pizarro y Sández; Di María, Veliz y Julián Fernández.

Los concentrados en Central

Son 24 los futbolistas que Almirón llevó a córdoba, con la salvedad de que en esta ocasión el DT llevó tres arqueros. Los citados son: Jorge Broun, Jeremías Ledesma, Damián Fernández, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Elías Verón, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Gastón Ávila, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Julián Fernández, Enzo Copetti, Alejo Veliz y Marco Ruben.

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