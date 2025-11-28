Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El organismo oficializó los refuerzos económicos que se pagarán antes de las fiestas: haber mensual actualizado, aguinaldo, bono extra y el programa beneficios

Anses paga el SAC por segunda vez en el año, luego del aguinaldo pagado en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó para el mes de diciembre un esquema de cobros con cuatro beneficios adicionales. Además de publicar las fechas de cobro para el último mes del año, con cambios por el fin de semana largo, la entidad confirmó el aumento de los haberes, el pago del aguinaldo y un bono para un grupo de beneficiarios. A todo esto se le suma un programa que busca brindar un apoyo económico a los jubilados ante sus gastos cotidianos.

De esta manera, algunos beneficiarios podrán contar con cuatro beneficios en diciembre: haber mensual, aguinaldo, bono extraordinario y el Programa Beneficios .Todos los pagos se realizará antes de las fiestas, según la terminación del número de documento.

El ajuste determinado en esta oportunidad fue del 2,34% s obre los valores vigentes, en función de las variaciones del IPC registradas en octubre. De esta manera, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de $340.879,59, mientras que el haber máximo se fijará en $2.293.796,92 . En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01 .

El aumento se sumará al bono de fin de año y al medio aguinaldo, conformando un ingreso total cercano a $581.319,38 para quienes perciban la mínima.

>> Leer más: Créditos para jubilados: qué banco ofrece préstamos de hasta 50 millones de pesos

Bono adicional en diciembre

En este mismo mes los jubilados y quienes cobren la mínima además recibirán $70.000, en el marco del refuerzo de fin de año.

Aguinaldo en diciembre

Además en diciembre se incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el bono de $70.000, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = Jubilación máxima : $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

: $2.293.796,92 + aguinaldo = Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Sí cobran aguinaldo:

Jubilados y pensionados de Anses.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

Empleadas domésticas y trabajadores temporales (proporcional al tiempo trabajado).

No cobran aguinaldo:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de programas sociales o asignaciones familiares.

Programa Beneficios en diciembre

Otro de los beneficios con el que podrán contar los jubilados y pensionados en diciembre es el Programa Beneficios. Este beneficio busca hacer más accesible el poder de compra de jubilados y pensionados. Se trata de un sistema de descuentos y reintegros que se aplican de manera inmediata en las compras realizadas en determinados comercios.

Entre los rubros incluidos, se detalló que los beneficios abarcan:

Supermercados

Medicamentos

Tiendas de indumentaria

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán aprovechar ahorros directos en sus compras cotidianas y sin trámites complicados. Según detallaron, los beneficios se acreditan automáticamente, siempre y cuando el pensionado o jubilado utilice la tarjeta de débito en la que cobra su jubilación o pensión.

En este sentido, quienes pueden acceder a los descuentos y reintegros son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) .

. Mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Personas que cobran la prestación por desempleo .

. Estudiantes que reciben las becas Progresar.

Entre los comercios adheridos a los descuentos del programa Beneficios se encuentran:

Carrefour: descuentos de entre el 10% y el 15% generalmente los martes o miércoles.

descuentos de entre el 10% y el 15% generalmente los martes o miércoles. Jumbo y Disco : 10% de descuento generalmente los lunes.

: 10% de descuento generalmente los lunes. Coto: un 15% de descuento generalmente los martes o miércoles.

un 15% de descuento generalmente los martes o miércoles. Día: generalmente ofrece descuentos de entre el 10% y el 15% los martes o miércoles.

generalmente ofrece descuentos de entre el 10% y el 15% los martes o miércoles. Vea: 10% de descuento

10% de descuento La Anónima: 15% de descuento.

Calendario de pagos de Anses en diciembre

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre