Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda de enero

El ministro de Economía confirmó que el gobierno evalúa tomar financiamiento para evitar una caída en las reservas por el vencimiento de u$s 4.300 millones del mes próximo

3 de diciembre 2025 · 19:47hs
Caputo dijo que el paquete de leyes que llegará al Congreso deberían ayudar a bajar el riesgo país.

Caputo dijo que el paquete de leyes que llegará al Congreso deberían ayudar a bajar el riesgo país.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que el gobierno negocia con bancos privados un crédito por hasta u$s 7.000 millones para afrontar el pago de intereses de la deuda que vence en enero. “Los bancos nos ofrecieron entre u$s 6.000 y u$s 7.000 millones y estamos evaluando cuánto tomar. Queremos asegurar que el pago de enero no implique una caída de las reservas”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo se mostró confiado en que el riesgo país comenzará a bajar en las próximas semanas, a partir de este acuerdo y del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

Durante un encuentro empresarial, el ministro negó que exista una negociación por u$s 20.000 millones con bancos privados. “No hay ninguna posibilidad de que presten ese monto. Eso no existe. Era simplemente una mentira. No hablábamos con los bancos: hablábamos con Estados Unidos y con otros dos países para conformar un fondo por esos u$s 20.000 millones”, aclaró.

“Cuando se descomprimió el riesgo ‘kuka’, preferimos hacerlo por nuestra cuenta, porque es una señal mucho más fuerte de que podemos solos”, agregó.

El ministro reiteró que el objetivo del financiamiento es evitar una merma en las reservas al cumplir con el compromiso de alrededor de u$s 4.300 millones que vence el 9 de enero, correspondiente a amortización de capital e intereses de bonos en dólares.

Caputo prometió que se comunicará en detalle el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. “La lógica indica que en los próximos meses debería bajar el riesgo país”, afirmó.

La banda cambiaria

El titular del Palacio de Hacienda también ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias, al señalar que el mercado de cambios argentino es demasiado reducido: “No puedo pretender comprar u$s 100 millones diarios en un mercado que opera u$s 200 millones, porque eso distorsionaría el precio”.

En ese sentido, consideró que la mayor oferta de divisas “debe venir por la cuenta financiera” y destacó que “eso está bien, porque implica inversión”.

>> Leer más: Deuda: el gobierno de Santa Fe espera concretar la operación esta semana

Respecto de la compra de reservas, explicó que si la base monetaria se mantiene constante en relación con el PBI, en términos nominales crecería 25%, lo que permitiría adquirir alrededor de u$s 7.000 millones sin necesidad de esterilizar. Añadió que si la demanda de dinero se recuperara un punto del PBI, podrían sumarse otros u$s 7.000 millones, y si creciera dos puntos, el margen llegaría hasta u$s 20.000 millones sin esterilización, es decir, sin pagar intereses.

No obstante, advirtió que esa estrategia requiere disponibilidad de dólares en el mercado: si la oferta es muy elevada y la demanda no acompaña, la compra de divisas con emisión no demandada generaría presiones inflacionarias.

“Este es un tren que ya arrancó, y los invito sinceramente a que se suban, porque va en el camino correcto y estamos por iniciar el mejor ciclo económico, al menos desde que yo nací”, concluyó el ministro.

Regreso a los mercados internacionales

El equipo económico última detalles para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda después de casi seis años. La apuesta es poder emitir un bono a comienzos de 2026 si las condiciones financieras continúan mejorando, indicaron a la agencia Bloomberg fuentes cercanas a las negociaciones.

Según el informe, los rendimientos de los bonos soberanos en dólares cayeron a la zona del 10%, un nivel que el ministro de Economía, Luis Caputo, considera adecuado para volver a colocar deuda. Además de una eventual emisión, el gobierno evalúa una serie de operaciones destinadas a reducir el costo del financiamiento.

Entre esas alternativas se analiza un esquema de recompra de títulos mediante un repo y un canje vinculado a educación, que podría contribuir a achicar los spreads y facilitar el acceso formal al mercado. También se estudia ofrecer un pago en efectivo a los tenedores para incentivar su participación en un canje de deuda, junto con una recompra de bonos por hasta u$s 5.000 millones. Otra opción es utilizar bonos de importadores como garantía para cubrir los vencimientos de enero.

Caputo adelantó a inversores el mes pasado que el plan oficial incluye recomprar títulos con vencimiento en 2029 y 2030, y que en breve se anunciará una hoja de ruta más amplia, orientada también a la acumulación de reservas internacionales.

De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, la estrategia oficial apunta a lograr una compresión de entre 100 y 150 puntos básicos en la curva de rendimientos, para acercar los costos del gobierno a los que pagan las principales compañías argentinas, hoy en un rango del 7% al 8%.

Si estos movimientos se concretan, Argentina volverá a emitir deuda en los mercados globales por primera vez desde 2018. Ese año, el riesgo país alcanzó un mínimo de 360 puntos básicos —el más bajo de la gestión iniciada en 2015— y el Tesoro consiguió colocar cerca de u$s 9.000 millones en tramos y monedas distintas.

Bloomberg recordó que la anterior reaparición de Argentina en los mercados internacionales fue de gran magnitud. “El país vendió u$s 16.500 millones en bonos, estableciendo un récord diario para una economía emergente. Los inversores presentaron ofertas por u$s 68.600 millones y los rendimientos se ubicaron por debajo de los correspondientes a emisiones con calificación similar”, destacó la agencia.

El rubro más postergado en los supermercados: la venta de indumentaria cayó 18,4% en septiembre 

El rubro más postergado en los supermercados: la venta de indumentaria cayó 18,4% en septiembre

Cambios en las jubilaciones para 2026

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut
Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"
Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"
Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Diputados:

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"