Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda de enero

El ministro de Economía confirmó que el gobierno evalúa tomar financiamiento para evitar una caída en las reservas por el vencimiento de u$s 4.300 millones del mes próximo

Caputo dijo que el paquete de leyes que llegará al Congreso deberían ayudar a bajar el riesgo país.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó que el gobierno negocia con bancos privados un crédito por hasta u$s 7.000 millones para afrontar el pago de intereses de la deuda que vence en enero. “Los bancos nos ofrecieron entre u$s 6.000 y u$s 7.000 millones y estamos evaluando cuánto tomar. Queremos asegurar que el pago de enero no implique una caída de las reservas”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo se mostró confiado en que el riesgo país comenzará a bajar en las próximas semanas, a partir de este acuerdo y del paquete de leyes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

Durante un encuentro empresarial, el ministro negó que exista una negociación por u$s 20.000 millones con bancos privados. “No hay ninguna posibilidad de que presten ese monto. Eso no existe. Era simplemente una mentira. No hablábamos con los bancos: hablábamos con Estados Unidos y con otros dos países para conformar un fondo por esos u$s 20.000 millones”, aclaró.

“Cuando se descomprimió el riesgo ‘kuka’, preferimos hacerlo por nuestra cuenta, porque es una señal mucho más fuerte de que podemos solos”, agregó.

El ministro reiteró que el objetivo del financiamiento es evitar una merma en las reservas al cumplir con el compromiso de alrededor de u$s 4.300 millones que vence el 9 de enero, correspondiente a amortización de capital e intereses de bonos en dólares.

Caputo prometió que se comunicará en detalle el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. “La lógica indica que en los próximos meses debería bajar el riesgo país”, afirmó.

La banda cambiaria

El titular del Palacio de Hacienda también ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias, al señalar que el mercado de cambios argentino es demasiado reducido: “No puedo pretender comprar u$s 100 millones diarios en un mercado que opera u$s 200 millones, porque eso distorsionaría el precio”.

En ese sentido, consideró que la mayor oferta de divisas “debe venir por la cuenta financiera” y destacó que “eso está bien, porque implica inversión”.

Respecto de la compra de reservas, explicó que si la base monetaria se mantiene constante en relación con el PBI, en términos nominales crecería 25%, lo que permitiría adquirir alrededor de u$s 7.000 millones sin necesidad de esterilizar. Añadió que si la demanda de dinero se recuperara un punto del PBI, podrían sumarse otros u$s 7.000 millones, y si creciera dos puntos, el margen llegaría hasta u$s 20.000 millones sin esterilización, es decir, sin pagar intereses.

No obstante, advirtió que esa estrategia requiere disponibilidad de dólares en el mercado: si la oferta es muy elevada y la demanda no acompaña, la compra de divisas con emisión no demandada generaría presiones inflacionarias.

“Este es un tren que ya arrancó, y los invito sinceramente a que se suban, porque va en el camino correcto y estamos por iniciar el mejor ciclo económico, al menos desde que yo nací”, concluyó el ministro.

Regreso a los mercados internacionales

El equipo económico última detalles para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda después de casi seis años. La apuesta es poder emitir un bono a comienzos de 2026 si las condiciones financieras continúan mejorando, indicaron a la agencia Bloomberg fuentes cercanas a las negociaciones.

Según el informe, los rendimientos de los bonos soberanos en dólares cayeron a la zona del 10%, un nivel que el ministro de Economía, Luis Caputo, considera adecuado para volver a colocar deuda. Además de una eventual emisión, el gobierno evalúa una serie de operaciones destinadas a reducir el costo del financiamiento.

Entre esas alternativas se analiza un esquema de recompra de títulos mediante un repo y un canje vinculado a educación, que podría contribuir a achicar los spreads y facilitar el acceso formal al mercado. También se estudia ofrecer un pago en efectivo a los tenedores para incentivar su participación en un canje de deuda, junto con una recompra de bonos por hasta u$s 5.000 millones. Otra opción es utilizar bonos de importadores como garantía para cubrir los vencimientos de enero.

Caputo adelantó a inversores el mes pasado que el plan oficial incluye recomprar títulos con vencimiento en 2029 y 2030, y que en breve se anunciará una hoja de ruta más amplia, orientada también a la acumulación de reservas internacionales.

De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, la estrategia oficial apunta a lograr una compresión de entre 100 y 150 puntos básicos en la curva de rendimientos, para acercar los costos del gobierno a los que pagan las principales compañías argentinas, hoy en un rango del 7% al 8%.

Si estos movimientos se concretan, Argentina volverá a emitir deuda en los mercados globales por primera vez desde 2018. Ese año, el riesgo país alcanzó un mínimo de 360 puntos básicos —el más bajo de la gestión iniciada en 2015— y el Tesoro consiguió colocar cerca de u$s 9.000 millones en tramos y monedas distintas.

Bloomberg recordó que la anterior reaparición de Argentina en los mercados internacionales fue de gran magnitud. “El país vendió u$s 16.500 millones en bonos, estableciendo un récord diario para una economía emergente. Los inversores presentaron ofertas por u$s 68.600 millones y los rendimientos se ubicaron por debajo de los correspondientes a emisiones con calificación similar”, destacó la agencia.