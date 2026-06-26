La Capital | Economía | dólar

El dólar cerró su segunda semana en alza y el BCRA desaceleró las compras

El tipo de cambio trepó 5% en junio. Cayeron las reservas. En una plaza agitada, se derrumbaron los ADR y aumentó el riesgo país

26 de junio 2026 · 20:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
Con el fin de la temporada fuerte de agroliquidaciones

Con el fin de la temporada fuerte de agroliquidaciones, el dólar comenzó a recorrer una senda alcista.

El dólar oficial encadenó su segunda semana consecutiva al alza y acumula una de casi un 5% en lo que va de junio. El tipo de cambio mayorista cerró a $ 1.477 para la venta. En la jornada se operaron más de u$s 734,2 millones en el segmento de contado.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia, entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs). También la depreciación del real brasileño y un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global. “En contraste, la moderación de las compras del BCRA, que tuvo su segundo peor mes del año, solo detrás de enero, atenuó las presiones alcistas”, indica el texto.

En el Banco Nación (BNA), el billete volvió a cerrar $ 1.495 para la venta. Entre los paralelos, el MEP operó a $ 1.500,31, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $ 1.545,49. En tanto, el dólar blue retrocedió a $ 1.515 para la venta, pero registró un aumento semanal de 2,4%.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares el viernes, aunque mantuvo una participación limitada en el mercado oficial. La autoridad monetaria adquirió u$s 50 millones y elevó el saldo comprador de junio a u$s 1.346 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s 11.093 millones, por encima del piso de la meta anual de u$s 10.000 millones. El dato confirma que el BCRA sigue sumando divisas, pero con una intensidad menor a la registrada durante los meses previos.

Las reservas internacionales brutas tuvieron un balance semanal negativo: el stock retrocedió u$s 287 millones, en una señal de que la acumulación efectiva sigue condicionada por factores que van más allá de las compras en el mercado oficial.

El cierre de la semana dejó una señal ambivalente. Por un lado, el BCRA ya superó los u$s11.000 millones comprados en el año y mantiene saldo positivo en junio. Por el otro, la acumulación mensual perdió velocidad, las reservas bajaron casi u$s300 millones en la semana y el mercado sigue atento a la demanda privada de divisas.

El desafío para el gobierno será sostener el ingreso de dólares sin que la menor participación del BCRA alimente expectativas de corrección cambiaria. La oferta todavía alcanza para que la autoridad monetaria compre, pero el margen para acumular reservas sin tensionar precios aparece cada vez más ajustado.

Roll over

Por otra parte, el Ministerio de Economía enfrentó vencimientos de deuda en pesos por unos $16 billones durante la jornada pero renovó $ 13,2 billones, lo que resultó en una tasa de rollover del 81%. Así, liberó pesos al mercado y aflojó el apretón monetario.

El Tesoro recibió esta vez ofertas por $ 14,93 billones, lo que indica que aún habiendo aceptado todas las propuestas no habría llegado a renovar el 100%.

Caída de activos

El mercado argentino terminó la semana con un cambio de tono. Esto se reflejó en la debilidad en los activos, tanto de renta fija como en las acciones. Así, el S&P Merval cayó 5% en pesos y 8% medido en dólares, en su peor registro semanal en cuatro meses, mientras que el riesgo país avanzó 1,8%.

La corrección no respondió a un único factor, sino que fue una reacción a una combinación de señales locales, como la dinámica del tipo de cambio, la licitación del Tesoro, los datos de actividad, empleo y balanza de pagos, donde tuvo predominancia el peso de mantenimiento de Argentina en la categoría de Standalone de parte de MSCI, mientras que las influencias del frente externo marcado por la Fed, el fortalecimiento global del dólar, la baja del crudo y el sell-off tecnológico en Wall Street.

En el plano local, el mercado procesó datos que dejaron una lectura menos lineal sobre la economía. Por un lado, la actividad mantuvo señales de recuperación, con un PIB que creció 2,3% interanual en el primer trimestre. Sin embargo, el desempleo se ubicó en 7,8% y los ingresos continuaron con un rendimiento débil frente a los salarios, por lo que la mejora del nivel de actividad no alcanzó para despejar las dudas sobre la dinámica del consumo y del mercado laboral.

A esa lectura se sumó el dato de la balanza de pagos. Según informó el Indec, el primer trimestre, la cuenta corriente registró un déficit de u$s1.651 millones, pese al saldo positivo de bienes, por el peso de servicios e ingreso primario. Por ese motivo, el dato reforzó la atención del mercado sobre la disponibilidad de divisas, justo en una semana en la que el tipo de cambio volvió a mostrar mayor presión.

Noticias relacionadas
La línea de créditos estará disponible desde el próximo lunes 29 de junio

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles fue de $405.245 mensuales.

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

Encuentro de pymes. El gobernador también rechazó la idea de que pueda existir una macro perfecta cuando la vida de la gente está detonada.

Día Internacional de las Pymes: Kicillof cuestionó el rumbo económico y defendió la industria nacional

Recitales, festivales y otros acontecimientos de la provincia fucionaron como imanes para el turismo receptivo.

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Lo último

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Un informe de AHF, que trabaja pera mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento advierte sobre la importancia del chequeo. Este sábado habrá test gratis en Rosario

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais
Información General

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Ovación
Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Policiales
Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales
Policiales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

La Ciudad
VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad