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Rugby: Los Pumitas M20 debutan ante Estados Unidos en el Mundial de Georgia

Este sábado, desde las 6, el seleccionado juvenil argentino de rugby buscará al igualar o mejorar el Bronce de 2025

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

26 de junio 2026 · 18:41hs
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Plantel completo. El seleccionado argentino

Plantel completo. El seleccionado argentino, en una típica postal antes del comienzo de un Mundial.

Los Pumitas M20 comenzarán en la mañana argentina a transitar su camino en una nueva edición del Mundial Juvenil de rugby. En su presentación el equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda enfrentará a Estados Unidos, desde las 6 (de nuestro país), en el Avchala Stadium, de Tbilisi, Georgia, partido que podrá seguirse en vivo por Espn2 y Disney+.

De no mediar cambios, Argentina M20 formará con Fabrizio Cebron, Manuel Cuneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dande, Jerónimo Sorondo y Basilio Cañas; Valentino Reggiardo y Federico Serpa Laporte; Benjamín Ledesma Arocena, Pedro Coll, Ramón Fernández Miranda y Bautista Lescano; Simón Pfister.

El Ñandú, presente

Juan Preumayr, de Jockey Club Rosario, Federico Narváez, de Atlético del Rosario,y Benjamín Ordiz, de Los Caranchos, integrarán el banco de relevos junto a Nicolás Cambiasso, Benjamín Farías Cerioni, Jeremy Annand, Franco Marizza Mizawak y Manuel Giannantonio.

Los Pumitas vienen de competir en el Rugby Championship M20, donde terminaron terceros tras una victoria sobre Nueva Zelanda y derrotas ante Sudáfrica y Australia.

Formato del Mundial Juvenil

El Mundial Juvenil de Rugby de 2026 contará con 16 equipos, que se darán cita en Georgia a partir del 27 de junio, donde Sudáfrica buscará revalidar su título. En tanto, Los Pumitas buscarán igualar o mejorar el Bronce obtenido en 2025.

El torneo consta de cuatro grupos, cada uno con cuatro equipos. Tras las tres rondas de partidos de fase regular, la fase eliminatoria será disputada por los 16 equipos. Se dividirán en cuatro zonas según su clasificación en cada grupo, y los ganadores de cada uno pasarán a las semifinales.

Los ganadores de las semifinales disputarán la final, y habrá un partido por el tercer puesto, mientras que los equipos que queden en segundo lugar competirán por los puestos del quinto al octavo.

Los cuatro equipos que queden en tercer lugar competirán por los puestos del noveno al duodécimo, y los que queden en cuarto lugar competirán por los puestos del decimotercero al decimosexto. Esto significa que cada equipo jugará cinco partidos en el torneo.

La primera fecha

Los partidos correspondientes a la primera fecha son los siguientes:

Argentina v. Estados Unidos (Grupo C)

Italia v. Escocia (Grupo B)

Inglaterra v. Irlanda (Grupo C)

Nueva Zelanda v. Japón (Grupo B)

Gales v. Georgia (Grupo A)

Francia v. Fiji (Grupo D)

Sudáfrica v. Uruguay (Grupo A)

Australia v. España (Grupo D)

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