La Capital | Política | Milei

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

El presidente habló del capitán de la Selección durante una entrevista en España, aseguró que siente una "admiración escalofriante" por el rosarino y destacó el liderazgo de Lionel Scaloni

26 de junio 2026 · 10:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Milei se declaró fanático de Messi y llenó de elogios a Scaloni: No puedo ser objetivo

Milei se declaró fanático de Messi y llenó de elogios a Scaloni: "No puedo ser objetivo"

El presidente Javier Milei volvió a mostrar su costado más futbolero durante una entrevista en España. En una charla con El Observador España, el mandatario confesó que vive con intensidad cada presentación de la Selección argentina, se definió como "un termo de Messi" y dedicó una serie de elogios al capitán campeón del mundo y al entrenador Lionel Scaloni.

"Soy un termo de Messi", resumió Milei al ser consultado por su relación con el fútbol y por la actualidad del seleccionado nacional.

El mandatario contó que los partidos de la Scaloneta no le resultan sencillos de ver. Lejos de disfrutarlos con tranquilidad, reconoció que los vive con una fuerte carga emocional y que suele sufrir durante los 90 minutos, incluso cuando el equipo domina a sus rivales.

"Cuando todos hablaban pestes de Messi, el único que lo bancaba era yo"

Durante la entrevista, Milei recordó que desde hace años manifiesta públicamente su admiración por el capitán argentino y aseguró que existen registros de esas declaraciones mucho antes de llegar a la presidencia.

"Tengo una admiración escalofriante no solo por Messi, cosa que está documentada con videos míos desde 2018 y antes", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que defendió al futbolista incluso en los momentos de mayor cuestionamiento. "Hace poco lo subimos porque cuando todos hablaban pestes de Messi, el único que lo bancaba en Argentina era yo. Me he peleado con todo el mundo", afirmó.

Los elogios a Scaloni

El presidente también dedicó un extenso reconocimiento a Lionel Scaloni y al cuerpo técnico campeón del mundo, al considerar que el principal mérito del entrenador fue construir un grupo competitivo integrado por figuras de primer nivel.

>> Leer más: Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

"Tengo una admiración enorme por el cuerpo técnico. Scaloni me parece un líder de proporciones mayúsculas", señaló.

Para explicar esa valoración, recurrió a un ejemplo histórico. "El gran problema de liderar un conjunto de estrellas es cómo lográs alinear el ego de cada una de esas superestrellas para conseguir el objetivo del equipo. No es fácil", explicó.

Como comparación, mencionó el trabajo realizado por Vicente del Bosque al frente del Real Madrid de los "Galácticos", un plantel que reunía a varias de las principales figuras del fútbol mundial. "Por eso fue muy admirado lo de Vicente del Bosque manejando el Real Madrid de los Galácticos", recordó.

Incluso aprovechó la referencia para rememorar la final de la Copa Intercontinental de 2000, cuando Boca derrotó al conjunto español en Japón. "Fue un partido que presencié y que grité los goles de Palermo hasta el cansancio", concluyó.

Noticias relacionadas
lisandro bregant: milei, antes que un gran narrador es un organizador de la atencion

Lisandro Bregant: "Milei, antes que un gran narrador es un organizador de la atención"

Ravier buscará mostrar la agenda positiva del oficialismo en medio del avance de la causa judicial que indaga el posible enriquecimiento ilícito de Adorni.

Javier Milei presentará en sociedad a Adrián Ravier, su nuevo vocero

Si se observa la evolución en términos porcentuales, nuevamente el transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, con una contracción del 20,8 % en la cantidad de empleadores.

Santa Fe perdió más de 20.000 empleos registrados y 3.000 empresas desde la llegada de Milei

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo de Colombia

Felicitado por Milei y Trump: quién es Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Lo último

Manza: La música en vivo siempre es una vivencia colectiva

Manza: "La música en vivo siempre es una vivencia colectiva"

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

La normativa aprobada en Diputados espera por la luz verde en el Senado. Su impulsora, Laura Sánchez, visitó Rosario para respaldar el proyecto y capacitar a equipos educativos
Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Uno de los arqueros de Newells es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Uno de los arqueros de Newell's es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Ovación
Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: Esto es un parto y a veces es uno de nalgas

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es uno de nalgas"

Policiales
Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

La Ciudad
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos
Economía

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier
Información General

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA
Política

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua
Policiales

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes
Política

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros
Información General

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo
Policiales

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Economía

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado
Política

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?
Política

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?