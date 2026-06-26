Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

El presidente habló del capitán de la Selección durante una entrevista en España, aseguró que siente una "admiración escalofriante" por el rosarino y destacó el liderazgo de Lionel Scaloni

Milei se declaró fanático de Messi y llenó de elogios a Scaloni: "No puedo ser objetivo"

El presidente Javier Milei volvió a mostrar su costado más futbolero durante una entrevista en España. En una charla con El Observador España, el mandatario confesó que vive con intensidad cada presentación de la Selección argentina, se definió como "un termo de Messi" y dedicó una serie de elogios al capitán campeón del mundo y al entrenador Lionel Scaloni.

"Soy un termo de Messi" , resumió Milei al ser consultado por su relación con el fútbol y por la actualidad del seleccionado nacional.

El mandatario contó que los partidos de la Scaloneta no le resultan sencillos de ver. Lejos de disfrutarlos con tranquilidad, reconoció que los vive con una fuerte carga emocional y que suele sufrir durante los 90 minutos, incluso cuando el equipo domina a sus rivales.

Durante la entrevista, Milei recordó que desde hace años manifiesta públicamente su admiración por el capitán argentino y aseguró que existen registros de esas declaraciones mucho antes de llegar a la presidencia.

"Soy un termo de Messi y de Scaloni"



Durante la entrevista exclusiva con El Observador España en Madrid, el presidente contó que sufre mucho viendo los partidos de la Selección. Se declaró fanático admirador de Lionel Messi y cree que Scaloni debería dar clases de liderazgo en… pic.twitter.com/tFRdAC8gJ8 — El Observador Argentina (@observadorar) June 26, 2026

"Tengo una admiración escalofriante no solo por Messi, cosa que está documentada con videos míos desde 2018 y antes", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que defendió al futbolista incluso en los momentos de mayor cuestionamiento. "Hace poco lo subimos porque cuando todos hablaban pestes de Messi, el único que lo bancaba en Argentina era yo. Me he peleado con todo el mundo", afirmó.

Los elogios a Scaloni

El presidente también dedicó un extenso reconocimiento a Lionel Scaloni y al cuerpo técnico campeón del mundo, al considerar que el principal mérito del entrenador fue construir un grupo competitivo integrado por figuras de primer nivel.

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"Tengo una admiración enorme por el cuerpo técnico. Scaloni me parece un líder de proporciones mayúsculas", señaló.

Para explicar esa valoración, recurrió a un ejemplo histórico. "El gran problema de liderar un conjunto de estrellas es cómo lográs alinear el ego de cada una de esas superestrellas para conseguir el objetivo del equipo. No es fácil", explicó.

Como comparación, mencionó el trabajo realizado por Vicente del Bosque al frente del Real Madrid de los "Galácticos", un plantel que reunía a varias de las principales figuras del fútbol mundial. "Por eso fue muy admirado lo de Vicente del Bosque manejando el Real Madrid de los Galácticos", recordó.

Incluso aprovechó la referencia para rememorar la final de la Copa Intercontinental de 2000, cuando Boca derrotó al conjunto español en Japón. "Fue un partido que presencié y que grité los goles de Palermo hasta el cansancio", concluyó.