El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

La máxima rondaría los 17º y la mínima llegaría a los 4º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 26 de junio en Rosario niebla matinal, cielo parcialmente nublado desde la tarde y una temperatura máxima que llegaría a los 17º.

La madrugada del viernes arranca con vientos leves del noreste, un registro de 6º y neblina, mientras que en la mañana habría niebla con los termómetros marcando 4º. Desde la tarde habría cielo parcialmente nublado con una máxima de 17º bajando a 10º en la noche.

El sábado estaría parcialmente nublado durante toda la jornada, con la máxima manteniéndose en 17º y la mínima subiendo hasta los 8º.

El domingo habría poca amplitud térmica, con 14º de máxima y 10º de mínima, cielo entre nublado y algo nublado, y fuertes ráfagas de vientos desde la tarde.

El lunes habría registros entre 14º y 5º, con cielo despejado.

Para el martes se espera que esté algo nublado, con 14º de máxima y 3º de mínima.

El miércoles otra vez la máxima estaría en 14º, la mínima subiría a 6º y el cielo estaría mayormente nublado.