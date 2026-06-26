Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

La entidad ofrecerá préstamos de hasta 120 meses. Los clientes que acrediten haberes accederán a una tasa fija del 12% y podrán optar por un tope de cuota por CVS

La línea de créditos estará disponible desde el próximo lunes 29 de junio

El Banco Nación incorporó una nueva línea de créditos UVA destinada a refinanciar deudas de consumo en situación de mora. La medida forma parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad y amplía las alternativas que la entidad puso en marcha para ayudar a los clientes a normalizar su situación financiera.

La propuesta apunta a ordenar obligaciones vencidas, recuperar la capacidad de pago y facilitar el cumplimiento de los compromisos en el largo plazo.

La línea permitirá refinanciar deudas originadas tanto en pesos como en UVA, bajo la modalidad de actualización por CER.

El beneficio está dirigido a clientes del Banco Nación que registren una situación crediticia irregular (categorías 3, 4 o 5, según la clasificación del Banco Central).

Podrán acceder:

Personas en relación de dependencia, jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación.

Autónomos, monotributistas y clientes que no acrediten sus ingresos en la entidad.

Deudores monoproducto alcanzados por las reglamentaciones para microempresas y emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

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Cómo será esta nueva línea de créditos

La nueva financiación ofrece un plazo de hasta 120 meses, con amortización mediante el sistema francés.

La tasa variará según el perfil del cliente:

12% de Tasa Nominal Anual (TNA) fija para quienes perciban sus haberes en el Banco Nación.

para quienes perciban sus haberes en el Banco Nación. 14% de TNA fija para el resto de los clientes.

Para conservar la tasa preferencial del 12%, el beneficiario deberá mantener la acreditación de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

Los clientes que perciban sus haberes en el Banco también podrán incorporar un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante la contratación de una prima.

Con esta opción, si la cuota ajustada por UVA supera la evolución del CVS, se aplicará el límite establecido por ese índice, lo que permitirá reducir el impacto de las actualizaciones sobre el ingreso del cliente.

La nueva línea se suma a otros productos que la entidad ya ofrece para la regularización de deudas, entre ellos la unificación de préstamos personales, la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito y la consolidación de obligaciones contraídas tanto en la entidad como en otros bancos.

La línea de créditos estará disponible desde el lunes 29 de junio. Los interesados deberán acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para iniciar el trámite o recibir más información.