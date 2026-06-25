La Capital | Ovación | Vóley

Murió Daniel Castellani, símbolo de la selección de vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El histórico capitán de la selección, bronce en el Mundial de 1982 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, tenía 65 años.

25 de junio 2026 · 20:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Daniel Castellani

Daniel Castellani, en el estadio cubierto de Newell's durante el Mundial de vóley 1982.

Daniel Castellani, símbolo del vóley argentino, falleció este jueves a los 65 años luego de una larga enfermedad. Tuvo una extensa y exitosa carrera. Fue capitán de la selección nacional ganadora de la medalla de bronce en el Mundial de Argentina 1982 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Y a nivel de clubes, dirigió a equipos del país y del extranjero, además de los representativos argentinos masculino y femenino.

Castellani marcó una época en el vóley. Fue uno de los grandes responsables de la popularidad que adquirió el deporte, con Rosario convirtiéndose en la capital del vóley argentino en el Mundial de 1982 por el respaldo masivo que le dio a la selección.

Fue capitán de la selección argentina que jugó la segunda fase de ese Mundial en el estadio cubierto de Newell's y que obtuvo la clasificación a las semifinales. Compartió el plantel, que logró la medalla de bronce, con el rosarino Alcides Cuminetti.

El otro bronce: Juegos Olímpicos de Seúl

En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, en compañía del hermano de Alcides, Juan Carlos Cuminetti, considerado durante años el mejor atacante del mundo, Castellani conquistó la medalla de bronce. Fue también capitán de ese seleccionado.

>> Leer más: Vóley: Normal 3 se quedó con la Copa de Oro en la rama masculina del "Uruguayo"

En su rol de entrenador estuvo al frente de la selección argentina masculina entre 1993 y 1999. Logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995. Hasta su fallecimiento era el entrenador del seleccionado argentino femenino.

Daniel Castellani dirigió al seleccionado masculino y estaba al frente del femenino de vóley.

Daniel Castellani dirigió al seleccionado masculino y estaba al frente del femenino de vóley.

La Federación de Voleibol Argentino dio a conocer un comunicado sobre el fallecimiento la gloria del vóley nacional: "Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Participó en esta última etapa como entrenador de las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los 80 que logró el bronce olímpico en Seúl 8 y bronce mundialista en 1982".

"Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del mundo. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino", finaliza el comunicado.

Noticias relacionadas
Ousmane Dembelé celebra el tercer gol de Francia y de su cosecha personal. 

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Plantel completo. El seleccionado argentino, en una típica postal antes del comienzo de un Mundial.

Rugby: Los Pumitas M20 debutan ante Estados Unidos en el Mundial de Georgia

Maxi Rodríguez en Dallas, en la presentación de un nuevo esponsor de la selección argentina.

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

Berroterán tenía 18 años, jugaba en Universidad Central de Venezuela y estuvo en el banco contra Central en el partido jugado en Caracas.

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Lo último

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Central vuelve al trabajo el lunes y en menos de un mes sale a la cancha por los puntos

Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: Yo pude salir

Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: "Yo pude salir"

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

El objetivo es planificar y coordinar acciones de prevención ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico, pronosticado para los últimos meses del año

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno
Política

Crecen las versiones sobre una inminente salida de Adorni del gobierno

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Ovación
Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros
Ovación

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

Rugby: Los Pumitas M20 debutan ante Estados Unidos en el Mundial de Georgia

Rugby: Los Pumitas M20 debutan ante Estados Unidos en el Mundial de Georgia

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

Policiales
Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales
Policiales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

La Ciudad
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana