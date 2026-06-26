Francia pasó de fase con puntaje ideal y Senegal se acomodó entre los terceros

El subcampeón del mundo goleó 4 a 1 a Noruega, con un hat trick de Dembelé. Los africanos barrieron a Irak: 5 a 0

Francia no tuvo problemas para ratificar ante el Mundo que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El actual subcampeón goleó 4 a 1 a Noruega y logró puntaje ideal en el Grupo I del certamen.

En el otro partido, Senegal vapuleó a Irak (5 a 0) y se acomodó entre los mejores terceros, aunque aún no se clasificó.

El partido ante los suplentes de Noruega fue siempre favorable a Francia, que puso a sus mejores hombres para ratificar su favoritismo y mandar con absoluta autoridad en el Grupo I. Con una muy buena producción colectiva y una actuación brillante de Ousmane Dembelé, autor de un hat trik inolvidable para los franceses, los franceses no tuvieron casi resistencia de su rival.

Mbapé no hizo goles pero dio dos asistencias

La curiosidad es que Kylian Mbappé no pudo marcar para alcanzar a Lionel Messi como goleador del Mundial 2026. Sin embargo, igual fue muy importante para Francia: con sus dos asistencias ante Noruega, sumó ya 20 participaciones directas de gol (16 tantos más cuatro asistencias) y se convirtió en el segundo jugador con más participaciones directas en toda la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de Messi.

Con este resultado, Francia se convirtió apenas en la séptima selección en toda la historia de los campeonatos mundiales en ganar los tres partidos de la fase de grupos con 10 o más goles. Antes sólo lo habían conseguido Argentina (1930), Alemania (1970), Polonia (1974), Brasil (1982 y 2002 y Holanda (2014).

Aunque todavía no se sabe quién será su rival en el cruce de los 16avos de final, el que aparece en su horizonte es Suecia, tercero en el grupo en el que se clasificaron Países Bajos y Japón.

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Senegal, histórico

Pape Gueye marcó dos goles para Senegal. Aquí celebra uno de ellos. AP

Por el mismo grupo, Senegal goleó 5 a 0 a Irak, que se fue del Mundial sin haber sumado ningún punto. El equipo africano se convirtió así en primero del continente en toda la historia de la Copa del Mundo en marcar cinco goles en un partido.

Hasta ayer, el récord lo compartían Argelia (en 2014 vs Corea del Sur) y Marruecos (en este mismo Mundial vs Haití), con cuatro goles.

Senegal, que había perdido con Francia y Noruega, terminó tercero y con una diferencia de goles de +2, lo cual le da posibilidades de situarse en una buena posición entre los mejores terceros.