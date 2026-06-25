La desigualdad volvió a crecer: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

El Indec detectó un crecimiento de los ingresos más altos superior al registrado en los sectores de menores recursos

La desigualdad aumentó en el primer trimestre de 2026, dado que los ingresos de los más “ricos” aumentaron por encima de los ingresos de los más “pobres”. Tanto el Coeficiente de Gini como la brecha de ingresos mostraron un deterioro, según se desprende del informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el informe oficial, el 10 % de la población con mayores ingresos percibió ingresos 15 veces superiores a los obtenidos por el 10 % más pobre. Si bien esta relación se mantuvo sin cambios respecto del mismo período de 2025, empeoró frente al trimestre previo sin aguinaldo, cuando la brecha había sido de 13 veces.

El deterioro también quedó reflejado en el coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional para medir la desigualdad. El índice alcanzó un valor de 0,442 en el primer trimestre de este año, por encima del 0,435 registrado en igual período de 2025. Este indicador se mide en una escala que va de 0 a 1: cuanto más próximo se encuentra a 1, mayor es la concentración de los ingresos y, por lo tanto, la desigualdad social.

Los datos del Indec muestran además una marcada concentración de los recursos en los sectores de mayores ingresos. El decil más alto concentró el 26,4 % del ingreso total generado en la economía, mientras que el decil más bajo apenas participó con el 3,2 %. Entre ambos extremos se configura una estructura distributiva que continúa exhibiendo fuertes desequilibrios.

#DatoINDEC

Distribución del ingreso: el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,442 en el 1° trimestre de 2026 https://t.co/c1UJCrB4X3 pic.twitter.com/vrsCnpM8md — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 25, 2026

Deterioro de la población con trabajo

El informe también permite observar cómo se distribuyen los ingresos al interior de la población ocupada. El ingreso promedio de las personas con trabajo fue estimado en $1.104.227, mientras que el ingreso mediano —el que divide a la población ocupada en dos partes iguales— se ubicó en $900.000 mensuales. Esto implica que la mitad de los trabajadores percibió ingresos inferiores a ese monto.

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Asimismo, el relevamiento muestra profundas diferencias entre los distintos estratos sociales. Mientras que el ingreso promedio de los primeros cuatro deciles fue de $405.245 mensuales, en el estrato medio ascendió a $1.065.844. En los dos deciles de mayores ingresos, el promedio trepó a $2.579.304, más de seis veces por encima del correspondiente a los sectores de menores recursos.

Otro dato significativo es que los ingresos laborales continúan siendo la principal fuente de recursos de los hogares urbanos. De acuerdo con el Indec, el 77,7 % de los ingresos totales provino del trabajo, mientras que el 22,3 % restante correspondió a ingresos no laborales, como jubilaciones, pensiones, subsidios estatales y otras transferencias.

El estudio, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 principales aglomerados urbanos del país, confirma que la desaceleración de la inflación y la recuperación parcial de la actividad económica no lograron traducirse en una mejora homogénea del bienestar. Por el contrario, la recuperación de los ingresos mostró un comportamiento desigual, favoreciendo en mayor medida a los sectores de ingresos más altos y profundizando las brechas sociales existentes.