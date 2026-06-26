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Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Los datos oficiales muestran un aumento del 153% en las intervenciones por consumos problemáticos desde 2023. Los jóvenes concentran la mayor demanda de atención

26 de junio 2026 · 08:59hs
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La demanda por consumos problemáticos crece en Santa Fe: la provincia ya realizó más de 182 mil intervenciones

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La demanda por consumos problemáticos crece en Santa Fe: la provincia ya realizó más de 182 mil intervenciones

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora este 26 de junio, el gobierno de Santa Fe presentó un balance de las políticas públicas implementadas para el abordaje de los consumos problemáticos. Los datos muestran un fuerte incremento en la capacidad de atención del sistema provincial, con más dispositivos, mayor presencia territorial y un crecimiento de las intervenciones realizadas.

Según el Observatorio Provincial de Consumos Problemáticos, durante 2025 se abordaron 182.219 situaciones vinculadas a consumos problemáticos, un 153% más que en 2023, cuando se habían registrado unas 72.000 intervenciones.

El crecimiento también se refleja en la infraestructura de atención. En dos años, la cantidad de dispositivos de acompañamiento pasó de 92 a 174, mientras que aumentó la disponibilidad de plazas para tratamientos tanto en modalidad residencial como ambulatoria.

El secretario de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), Luciano Sciarra, sostuvo que detrás de esos números "hay personas, familias y comunidades que encuentran una respuesta".

"Estos números reflejan la decisión política de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, con más presencia del Estado, más recursos y una red de acompañamiento que llegue a cada rincón de la provincia", afirmó.

>> Leer más: Baja la edad de inicio del consumo de sustancias en los adolescentes

Más presencia en el territorio

Uno de los ejes de la estrategia provincial fue ampliar la presencia territorial de los equipos especializados. Desde el inicio de la actual gestión, Aprecod desarrolló acciones en los 19 departamentos santafesinos y recorrió más de 287.000 kilómetros para acercar dispositivos de prevención, orientación y asistencia.

En ese período se realizaron 480 intervenciones presenciales, principalmente en espacios comunitarios, aunque también en escuelas, clubes, ámbitos laborales y organizaciones religiosas.

Paralelamente, crecieron las consultas a través de los canales remotos. Las realizadas mediante el chatbot y la línea telefónica gratuita aumentaron más de un 200% durante el último año.

"Trabajamos para que nadie tenga que trasladarse cientos de kilómetros para recibir orientación o asistencia. La presencia territorial permite detectar situaciones de manera temprana, acompañar a las familias y fortalecer las redes comunitarias", señaló Sciarra.

Jóvenes adultos y cocaína: dónde se concentra la demanda

El relevamiento oficial también permitió identificar los perfiles con mayor demanda de acompañamiento. El grupo de entre 27 y 32 años concentró el 25% de las intervenciones, mientras que las personas de 21 a 26 años representaron otro 24% del total.

Otro dato que muestra un cambio en la demanda es el crecimiento de la participación femenina. Mientras que en 2023 las mujeres representaban el 13% de las personas atendidas, actualmente alcanzan el 20%. Además, realizaron el 86% de las consultas de orientación, tanto para ellas mismas como para familiares o personas cercanas.

Respecto de las sustancias involucradas, la cocaína aparece en el 59% de las situaciones abordadas, seguida por la marihuana (32%) y el alcohol (25%).

El programa Acompañarte

Dentro de la estrategia provincial, uno de los principales avances fue la implementación del programa Acompañarte, que permitió abrir nuevos espacios públicos de prevención y tratamiento en distintas regiones de Santa Fe.

>> Leer más: Consumos problemáticos: capacitación sobre prevención y acompañamiento

Desde su lanzamiento, a fines de 2024, se habilitaron 14 nuevos dispositivos distribuidos en 12 departamentos, con cobertura para 41 municipios.

Durante su primer año de funcionamiento, el programa acompañó directamente a más de 900 personas, especialmente en localidades que hasta entonces no contaban con servicios públicos específicos para abordar consumos problemáticos.

Actualmente, la Provincia mantiene convenios con 174 dispositivos de acompañamiento en todo el territorio santafesino, lo que representa un incremento del 89% respecto de 2023.

Canales de consulta

Las personas que necesiten orientación o acompañamiento pueden comunicarse de manera gratuita a través de la línea 0800-268-5640 o mediante el chatbot oficial al 341-5407653.

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