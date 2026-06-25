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Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

El gobierno provincial busca llevar alivio a un sector que mueve la economía. Una medida similar ya existía en Buenos Aires y Córdoba

25 de junio 2026 · 11:01hs
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Recitales

Recitales, festivales y otros acontecimientos de la provincia fucionaron como imanes para el turismo receptivo.

Los espectáculos y las actividades que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe. El gobierno provincial definió el beneficio en el marco de las diferentes acciones de alivio fiscal que se vienen llevando adelante en beneficio de distintos sectores que movilizan la economía santafesina.

“Esta exención impositiva que el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa es muy importante porque detrás de la industria del espectáculo hay trabajadores, familias, artistas. Y porque genera empleo, impacto económico y desarrollo en la provincia”, sostuvo la vocera Virgina Coudannes. La medida pone a las principales plazas de Santa Fe a la altura de Córdoba y Buenos Aires.

La decisión fue formalmente anunciada este jueves en conferencia de prensa. Coudannes indicó que los eventos que se realizan en la provincia generan “impacto en la gastronomía, el comercio, en el desarrollo de cada una de las localidades” donde tienen sede. Por ello, la exención total de Ingresos Brutos “nos pone a la par de la provincia de Córdoba y de Buenos Aires, que ya lo tenían, y que muchas veces muchos eventos se iban a otras provincias y no lo hacían acá por la cuestión impositiva”.

Impacto económico y desarrollo

La vocera precisó que en Santa Fe “más de 3.500 espectáculos musicales se generan anualmente en salas de capacidad de más de 400 personas”, y detalló que “más de 2,5 millones son las personas que en la provincia participan de eventos culturales y artísticos. Además, un 30% viene de otras provincias a los eventos en Santa Fe y 95% de las empresas que participan en la producción de espectáculo aquí son santafesinas”.

Por este motivo, valoró la importancia del incentivo que realiza el gobierno de Santa Fe, y remarcó que los espectáculos resultan “fundamentales para el desarrollo de la provincia y los impactos económicos que generan cada uno de los eventos. Por eso el gobernador ha decidido dejar de cobrar estos impuestos a los eventos que generan trabajo, empleo y desarrollo”.

Alivio fiscal para varios sectores

La decisión de permitir exención total de Ingresos Brutos a eventos que atraigan turismo a Santa Fe se suma a las medidas de alivio fiscal implementadas por el gobierno provincial, como la posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos el 100% de los sueldos de trabajadores que se incorporen, bonificaciones en impuestos para el sector agropecuario, crédito fiscal y exenciones impositivas para diferentes sectores.

La nueva medida apunta a fortalecer la industria del espectáculo, uno de los sectores que más promueve el turismo, e iguala, por ejemplo, a la ciudad de Rosario con otras plazas competitivas, como Buenos Aires y Córdoba.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La medida de alivio fiscal que lleva adelante el gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comunicación, determina que, previo a acceder al beneficio, el evento debe se declarado de carácter cultural provincial, entendiéndose por ello a actividades vinculadas a artes visuales, escénicas o musicales; literatura y producción editorial; patrimonio cultural, histórico o identitario; industria cultural y creativas; festivales, ferias, exposiciones y congresos; entre otras que contribuyan a la promoción y fortalecimiento de la identidad cultural de la provincia.

El plazo de presentación de la documentación correspondiente para su aprobación y declaración deberá realizarse con una antelación mínima de 15 días hábiles previo a la fecha de inicio de la venta de entradas anticipadas del evento o la fecha de realización del evento, lo que ocurra primero.

Por consultas respecto a la documentación a enviar, los interesados pueden dirigirse a [email protected] o al teléfono 0341 4772552 interno 45760.

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