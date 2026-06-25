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Tuberculosis en Santa Fe: los casos aumentaron un 33 % en 2026 y es una de las provincias más afectadas

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia registró 465 casos de tuberculosis hasta la semana epidemiológica 22 y se ubicó entre las cinco jurisdicciones con mayor incremento del país

25 de junio 2026 · 21:21hs
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Es importante la detección temprana de la tuberculosis para su tratamiento. 

Es importante la detección temprana de la tuberculosis para su tratamiento. 

La provincia de Santa Fe registró 465 casos de tuberculosis hasta la semana epidemiológica 22 y se ubicó entre las cinco jurisdicciones con mayor incremento del país, según el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, Santa Fe registró un incremento del 32,9 % en los casos de tuberculosis en comparación con el mismo período del año pasado, ubicándose entre las cinco provincias con mayor aumento porcentual del país.

Hasta la semana epidemiológica 22 de 2025, la provincia había notificado 350 casos de tuberculosis, con una tasa de 9,5 casos cada 100.000 habitantes. En tanto, en el mismo período de 2026, los casos acumulados ascendieron a 465, con una tasa de 12,61 por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento de 115 casos.

El informe nacional señala que los mayores incrementos porcentuales de casos de tuberculosis se registraron en Misiones (44,9 %), Mendoza (42,6 %), Entre Ríos (38,8 %), Santiago del Estero (34,3 %) y Santa Fe (32,9 %).

>>Leer más: Tuberculosis: una enfermedad "antigua" que no se fue y recobra fuerza

La tuberculosis sigue creciendo en Argentina

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Si bien afecta principalmente a los pulmones, también puede comprometer otros órganos como los riñones, la columna vertebral y el cerebro.

Los datos oficiales muestran una tendencia ascendente sostenida en todo el país. Entre 2020 y 2026, las notificaciones acumuladas hasta la semana epidemiológica 22 pasaron de 3.777 casos a 6.482, lo que representa un incremento del 71,6 %.

Tras una caída registrada en 2021, los casos volvieron a crecer de manera constante desde 2022, alcanzando en 2026 el nivel más alto de la serie histórica reciente.

Los datos de tuberculosis durante 2025

Durante 2025 se notificaron en Argentina 17.283 casos de tuberculosis, con una tasa de 37,3 casos cada 100.000 habitantes.

Del total registrado, 16.359 casos fueron considerados incidentes, es decir, nuevos diagnósticos, recaídas o situaciones sin información previa, representando el 94,7 % de todas las notificaciones.

La forma pulmonar fue la más frecuente y continúa siendo la principal vía de transmisión de la enfermedad.

Además, el informe muestra una mayor incidencia en los hombres. Durante 2025 se notificaron 10.483 casos en varones, equivalentes al 60,7 % del total, mientras que las mujeres registraron 6.725 casos.

Síntomas que pueden confundir

Uno de los principales desafíos es que la tuberculosis no siempre se presenta como se espera. Sus síntomas iniciales: tos persistente, fiebre, cansancio o pérdida de peso pueden confundirse fácilmente con infecciones respiratorias frecuentes, como la gripe, la bronquitis o la neumonía. Esta confusión retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de transmisión en la comunidad.

"Detectar la tuberculosis a tiempo permite iniciar el tratamiento adecuado, evitar complicaciones y frenar la transmisión. Gracias a las nuevas tecnologías de diagnóstico molecular, ahora podemos hacer detecciones más rápidas y precisas, y mejorar la eficiencia de los programas a través del uso de la misma plataforma para el diagnóstico de múltiples infecciones tales como tuberculosis, HIV, Hepatitis o virus respiratorios”, expresó Alberto Carena, especialista en enfermedades infecciosas y líder médico para Latinoamérica en Roche Diagnóstica.

En Sudamérica, el acceso a pruebas de diagnóstico rápido molecular mostró avances: pasó del 40 % en 2022 al 47 % en 2023, lo que representa un incremento del 7 %. Sin embargo, este crecimiento fue menor al registrado entre 2021 y 2022, cuando el aumento había sido del 10 %, lo que evidencia que aún existen brechas por cerrar para fortalecer la detección temprana.

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