La Capital | Economía | BID

El BID aprobó una garantía por u$s550 millones para la Argentina

La asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo permitirá al país movilizar u$s1.200 millones con financiamiento privado

18 de junio 2026 · 09:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en Washington.

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por u$s 550 millones para Argentina. Se trata de un nuevo apoyo financiero para el país, el cual irá destinado a "fortalecer la seguridad y la justicia" de Argentina y servirá para afrontar el próximo pago de deuda por u$s4.300 millones en julio.

Se trata de la primera otorgada al país para apoyar este tipo de reformas. "Permitirá al país movilizar u$s1.200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló el BID en su comunicado.

El organismo multilateral había expresado su intención de apoyar al país durante abril, cuando Luis Caputo se reunió con el titular del BID, Ilan Goldfajn, en medio de su gira por Washington.

"La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

El financiamiento respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Prosejus), un conjunto de reformas del gobierno que contribuirán a reducir la impunidad de los delitos asociados a organizaciones criminales.

El proyecto, que se enmarca en la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, contempla un enfoque integral que incorpora un programa basado en resultados para fortalecer las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la investigación e inteligencia criminal.

"Busca fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito", señalaron desde el organismo.

De acuerdo a las estimaciones del BID, el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que el Prosejus "contribuirá al crecimiento económico sostenible en Argentina, al reducir la impunidad y disminuir la criminalidad y la violencia asociadas al crimen organizado", al tiempo que "fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones públicas".

Nuevo apoyo financiero para Argentina

Este es el segundo respaldo que consigue el gobierno. El martes el Banco Mundial confirmó un paquete por u$s2.000 millones que irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Ejecutivo y restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital. Junto al del BID, la administración central se garantiza los fondos necesarios para hacer frente al pago de deuda

“El despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Noticias relacionadas
La mano de obra calificada mostró un incremento del 3,8%.

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

La inflación mayorista se desaceleró 2,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril, aunque quedó por encima de la inflación minorista (2,1%) por 0,6 p.p.

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Familias en jaque. El rubro que más impactó en el resultado del mes fue el de verduras y hortalizas, que registró un salto del 21,5%.

Una familia rosarina necesitó más de $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Los aceiteros .

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Lo último

Hacia una política energética integral

Hacia una política energética integral

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Un informe advierte que la caída de los nacimientos podría elevar la cobertura del nivel inicial del 82% al 95% en la provincia y acercarla a la universalización

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo
La Ciudad

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene bajo riesgo biológico

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene "bajo riesgo biológico"

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

Ovación
Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita
Ovación

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

El curioso dispositivo tipo Fórmula 1 que usó la selección argentina en sus entrenamientos

El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

Policiales
Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

La Ciudad
La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Economía

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Política

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
La Ciudad

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner