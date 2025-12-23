La Capital | Economía | salarios

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en octubre

Mientras los trabajadores informales lograron una recomposición más marcada, los ingresos del empleo registrado y del sector público mostraron subas más acotadas

23 de diciembre 2025 · 19:26hs
Los salarios del sector privado registrado crecieron sólo 2

Los salarios del sector privado registrado crecieron sólo 2,1%.

Los salarios mostraron en octubre una recuperación frente a la inflación mensual, al registrar una suba promedio del 2,5%, según el Índice de Salarios difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La inflación de octubre marcó un alza de 2,1%

El avance superó el ritmo de aumento de los precios de ese mes y volvió a colocar a los ingresos laborales por encima del nivel inflacionario en la comparación mensual, aunque con desempeños muy diferentes entre los distintos segmentos del mercado de trabajo. .

De acuerdo con el informe oficial, el incremento de octubre estuvo impulsado principalmente por el sector privado no registrado, que exhibió un alza del 4,2%, mientras que los salarios del sector privado registrado crecieron sólo 2,1% y los del sector público avanzaron 1,9%.

La comparación con la inflación resulta clave para dimensionar el dato. En un contexto de desaceleración de los precios, el aumento de los salarios logró ubicarse por encima del índice inflacionario del mes, lo que implicó una leve mejora del poder adquisitivo promedio. Sin embargo, el desempeño agregado oculta realidades muy distintas. Mientras los trabajadores informales lograron una recomposición más marcada, los ingresos del empleo registrado y del sector público mostraron subas más acotadas, en algunos casos apenas suficientes para empatar o superar marginalmente la inflación.

Los números del Indec

En la medición interanual, el índice de salarios acumuló un aumento del 43,1%, con fuertes diferencias entre sectores. El Indec detalló que esta variación fue consecuencia de incrementos del 30,5% en el sector privado registrado, del 31,9% en el sector público y de un salto del 113,2% en el sector privado no registrado, reflejando el proceso de recomposición desde niveles muy rezagados que caracteriza al empleo informal.

En lo que va de 2025, los salarios acumulan una suba del 33,7% respecto de diciembre del año pasado. Según el informe, este resultado se explica por aumentos del 22,9% en el sector privado registrado, del 26,2% en el sector público y del 84,5% en el sector privado no registrado, lo que vuelve a poner de relieve la heterogeneidad del mercado laboral argentino.

