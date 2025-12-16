La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

El Ejecutivo saldrá al Mercado Argentino de Valores (MAV) con la licitación de letras por 15 mil millones de pesos. Y antes de fin de año emitirá bonos por otros 15 mil millones.

Este jueves, la Municipalidad de Rosario saldrá al Mercado Argentino de Valores (MAV) con una licitación de letras por 15 mil millones de pesos , con vencimientos escalonados a 90, 120 y 150 días de plazo de cumplimiento. Será una suerte de un extra financiero para afrontar sin contratiempos la ejecución del plan de obra pública, en particular el avance de la pavimentación en al menos 4 barrios rosarinos. Y la semana entrante, se licitarán otros 15 mil millones de bonos para atravesar un primer trimestre en la ejecución de los gastos sin inconvenientes.

Ambas colocaciones en el mercado se decidieron en un contexto de equilibrio en el gasto público, disciplina fiscal y el quinto presupuesto con superávit cuyo ahorro corriente se volcó a inversión de infraestructura. Con el fin de darle continuidad al esquema de obras, este jueves habrá una primera operación financiera en el MAV en la emisión de letras y luego hacia fin de año otros 15 mil millones en bonos.

El primero es un préstamo a corto plazo con tres vencimientos en marzo, abril y mayo. El otro es para"fondear" el primer trimestre del 2026 sin problemas con un bono a 30 meses.

Cabe recordar, que la Intendencia de Rosario recibió la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para salir al mercado a emitir deuda en obra pública y utilizar una porción de este dinero para cubrir el aguinaldo y algunos gastos operativos para transitar el arranque del año que viene con "espalda" en un escenario económico, calificado de "una volatilidad aún marcada".

Con este aval, la Secretaría de Hacienda municipal licita la colocación de estos valores, con la expectativa de conseguir la tasa de interés más beneficiosa para las cuentas públicas rosarinas.

Los expedientes ante el gobierno nacional ya habían sido presentados en mayo pasado y para algunos despachos de la Intendencia el okey obtenido los tomó por sorpresa. En cuanto a los bonos, los 15 mil millones autorizados servirán para continuar con el plan de pavimento definitivo que en la actualidad se sigue en cuatro barrios y por el que se busca darle ritmo para el año que viene.

Un dato no menor. Con la reforma de la Constitución que habilitó la autonomía para Rosario y la ordenanza 10.850 que declaró a la ciudad autónoma con competencias inmediatas no se requerirá ningún otro visto bueno para tramitar el endeudamiento. Pero debían apurarse los tiempos ya que la autorización para las emisiones rigen hasta el próximo 31 de diciembre.

La idea entonces es salir con una parte de la emisión aprobada al Mercado Argentino de Valores (MAV) con una licitación pública a través de la Bolsa de Comercio, Rosario Fiduciaria y BMR Mandatos y Negocios, entidades que intervendrán en el proceso.

En el caso de los bonos, el cien por ciento se usará para el pavimento definitivo. En lo que va del año se invirtieron 9 mil millones para este fin con recursos de rentas generales, por lo que la emisión de estos 15 mil millones servirá para recuperar recursos y continuar.

En ambos casos, el municipio acude al MAV en la plataforma de subasta pública donde intervienen los colocadores como los bancos de primera línea. Lo que se buscará es licitar con la menor tasa posible, en un mecanismo online, transparente donde todos los oferentes participan al mismo tiempo.