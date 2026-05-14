Javier Milei aseguró que el año pasado enfrentó un "intento de golpe de Estado"

“Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones”, sostuvo el presidente

"La lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea cero", dijo Javier Milei.

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que debió enfrentar un “intento de Golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices” .

"Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado" , dijo en el canal de streaming Neura, en referencia a lo ocurrido el año pasado luego de que La Libertad Avanza (LLA) ganara las elecciones legislativas porteñas.

También, el economista explicó que quiere que la inflación sea directamente cero y repasó lo ocurrido en el último año, que la suba de precios escaló.

" La lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea cero . La estabilización tuvo dos fases: primero, cortar con la emisión derivada del déficit fiscal. Todo el mundo decía que era imposible hacer un recorte de 1 punto del PBI por año", rememoró.

"Pero lo logramos en un mes. Ahí hubo talento de Luis Caputo (ministro de Economía) y su equipo, y el coraje para acompañarlo", planteó.

En ese marco, recordó: "Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts, las deudas de la Sira. Cuando uno ve el gráfico… Es imponente".

“Nosotros odiamos la inflación. En otras experiencias, demandó de siete a doce años. Todo pintaba el año pasado para lograr el objetivo. Pero después que Manuel (Adorni) gana las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, la política quiso romper el programa económico", sostuvo.

En esa línea, agregó: “El Congreso, los medios, jugaron en contra del programa y hubo un intento de golpe de Estado. Los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores… Ahí vimos que la demanda de dinero se estaba cayendo".