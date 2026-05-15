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Plan de desendeudamiento: los detalles del programa del gobierno provincial, que ya tiene 1.500 anotados

Las autoridades detallaron el procedimiento para acceder al sistema, destinado al refinanciamiento de créditos y otras obligaciones financieras

15 de mayo 2026 · 17:53hs
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Autoridades provinciales brindaron detalles del Plan de Desendeudamiento Provincial.

Autoridades provinciales brindaron detalles del Plan de Desendeudamiento Provincial.

El plan del gobierno de Santa Fe para que trabajadores y familias puedan desendeudarse ya tiene más de 1.500 anotados, indicaron autoridades provinciales. Además, detallaron los alcances del programa y cómo es el proceso de inscripción al Plan de Protección de los Ingresos, tal como se llama el programa destinado a trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados cuyos ingresos se encuentran afectados por descuentos vinculados a créditos y otras obligaciones financieras.

Quien brindó el dato sobre la cantidad de inscriptos al programa fue la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien destacó: "El próximo mes comenzarán a percibir un alivio en sus recibos de sueldo. Esto va a impulsar el consumo, fortalecer el comercio y dinamizar la economía provincial, cuidando el bolsillo y el salario de las familias santafesinas”.

Por su parte, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, explicó que el plan alcanza a trabajadores activos y pasivos del sector público provincial, así como a empleados del sector privado, autónomos y trabajadores municipales: “Para los empleados públicos habrá una regulación en los códigos de descuento que limitará el porcentaje de afectación del salario. Desde hoy, ningún trabajador tendrá comprometido más del 25% de sus ingresos”.

La funcionaria añadió que “aquellos trabajadores o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones que actualmente tengan afectado más del 25% de sus haberes deberán adherirse al plan para refinanciar sus deudas y, de esa manera, aliviar sus ingresos mensuales”. Asimismo, señaló que quienes superen ese porcentaje “podrán optar por la línea de financiamiento ofrecida por el agente financiero de la provincia”.

En relación con los trabajadores del sector privado, Azario explicó que quienes atraviesen una situación similar podrán acceder a financiamiento mediante el agente financiero provincial. Para ello, deberán adherirse al programa y podrán obtener condiciones especiales, como planes de hasta 60 cuotas, dos meses de gracia y una tasa bonificada que no superará el límite establecido por el Banco Nación para empleados públicos con cuenta sueldo.

Paso a paso para registrarse

En tanto, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, destacó que la herramienta forma parte del proceso de digitalización impulsado por la provincia a través del programa "Territorio 5.0".

La inscripción al Plan de Protección de los Ingresos puede realizarse mediante la aplicación Mi Santa Fe o ingresando al portal oficial de la provincia, a través de este enlace.

Una vez dentro del sitio, los interesados deberán acceder al apartado “¿Qué gestión estás buscando?” y seleccionar la opción "Plan de desendeudamiento provincial: solicitud de adhesión". Luego deberán hacer clic en Iniciar gestión online, trámite que requiere ID Ciudadana.

Allí encontrarán dos alternativas: el Plan de desendeudamiento para agentes activos y pasivos del sector público del Poder Ejecutivo provincial, o el destinado a trabajadores del sector privado, autónomos y empleados municipales.

>> Leer más: Cómo funciona el plan de deudas de impuestos para familias y empresas de Santa Fe

El siguiente paso consiste en iniciar el trámite, completar los formularios correspondientes y enviar la solicitud. Tras la evaluación de la información presentada, cada usuario recibirá una notificación en su domicilio digital con el estado del trámite y las acciones posteriores a seguir según el caso. “Los solicitantes recibirán una respuesta a través del Estado santafesino o del Banco Santa Fe, que se pondrá en contacto mediante la sucursal elegida durante el trámite”, concluyó Tabares.

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