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El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

noLa Procuraduría pidió indagar a Andrés Vázquez por no declarar tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de u$s 2,1 millones. Sospechan de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

26 de abril 2026 · 16:08hs
El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

El titular del organismo encargado de controlar la recaudación y combatir la evasión quedó ahora bajo la lupa judicial por presuntas maniobras de evasión, ocultamiento patrimonial, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, pidió que el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Andrés Vázquez, sea citado a indagatoria por no haber declarado tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de u$s 2,1 millones.

El dictamen sostiene que Vázquez habría ocultado ante la Oficina Anticorrupción y ante el propio organismo fiscal que conduce su vínculo real con sociedades offshore titulares de inmuebles en Miami. Para la PIA, esa omisión encuadra en el delito de omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, una figura que prevé hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”, sostuvo Rodríguez en su presentación. Según el fiscal, el funcionario “maliciosamente” evitó consignar el vínculo real que mantenía con sociedades que registran bienes en el exterior y que, de acuerdo con la investigación, eran usufructuados por él y su familia.

El pedido de indagatoria para el titular de Arca

El pedido de indagatoria deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en una causa que tramita con intervención del fiscal Guillermo Marijuán. La PIA también reclamó ampliar la pesquisa a los posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según el dictamen, los inmuebles investigados son dos unidades del complejo Icon Brickell, en Miami, compradas en enero de 2013 por u$s 710.000 y u$s 400.000 a través de la sociedad panameña Alcorta Corp.; y una suite del Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, adquirida en julio de 2015 por u$s 980.000 mediante Pompeya Group Corp.

Ambas sociedades quedaron luego bajo el control de Galanthus Capital Limited, una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas. De acuerdo con formularios internos del estudio Trident Trust citados por la PIA, Vázquez figura allí como beneficiario final y fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta.

La Procuraduría señaló que Vázquez no incluyó esas sociedades ni esos inmuebles en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y la ex AFIP entre 2011 y 2015, ni tampoco en 2023. Sin embargo, el organismo detectó elementos que, a su criterio, permitirían demostrar el control efectivo de esos bienes: pagos de impuestos municipales en Miami, reintegros emitidos a nombre del funcionario y su exesposa, y domicilios declarados por sus hijas en esas propiedades desde 2022.

Para la PIA, esos datos permiten inferir el “animus domini”, es decir, el dominio real de los bienes más allá de la titularidad formal de las sociedades utilizadas para adquirirlos.

La investigación también apunta a una posible desproporción patrimonial. Rodríguez remarcó que Vázquez declaró activos líquidos por unos u$s 40.000 al cierre de 2012 y u$s 44.000 al cierre de 2013, pero en enero de ese año se compraron inmuebles por u$s 1,1 millón y en 2015 otro por u$s 980.000.

El dictamen agrega otra contradicción: Vázquez declaró ante el fisco argentino ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y $99,4 millones en 2024, pero no informó los activos que habrían generado esos flujos.

La PIA también pidió profundizar la pesquisa sobre otras operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de un triplex en Puerto Madero escriturado en 2018 por un valor muy inferior al estimado de mercado. Según el organismo, el inmueble de 318 metros cuadrados fue adquirido por el equivalente a u$s 225.906, cuando su valor habría rondado los u$s 2,1 millones.

El fiscal Rodríguez solicitó además revisar el rol de Consultora San Andrés SA, una firma que, según el dictamen, tendría características de sociedad pantalla: no registraría empleados, funcionaría en un inmueble del propio Vázquez y habría intervenido en préstamos, vehículos y operaciones vinculadas al patrimonio del funcionario.

Para avanzar con la pesquisa, la PIA pidió librar exhortos internacionales a bancos de Estados Unidos, reiterar pedidos de información a las Islas Vírgenes Británicas y requerir datos migratorios de Vázquez, su exesposa y sus hijas desde 2012.

Vázquez fue designado por el presidente Javier Milei al frente de la Dirección General Impositiva en octubre de 2024 y luego quedó a cargo de Arca. Ahora, el funcionario que conduce el organismo fiscal quedó expuesto a una investigación que apunta, precisamente, a determinar si ocultó bienes, evadió impuestos y utilizó estructuras societarias para disimular su patrimonio.

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