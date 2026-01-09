La Capital | Ovación | Central

Central se arrima al cupo de extranjeros y lo tiene en cuenta para los próximos refuerzos

Con Pizarro, Mallo, Campaz y Giménez, el club se acerca al límite de cinco jugadores foráneos permitidos para partidos locales. Podría llegar uno más

Por Guillermo Ferretti

9 de enero 2026 · 06:10hs
El chileno Vicente Pizarro es el último extranjero que se sumó a Central.

El chileno Vicente Pizarro es el último extranjero que se sumó a Central.

Central incrementó el número de extranjeros a partir de la contratación del chileno Vicente Pizarro. Tiene cuatro por el momento. Aparte del último que llegó, en el plantel están Facundo Mallo, Jáminton Campaz y Enzo Giménez. También se encuentra Agustín Sández, pero tiene doble nacionalidad por lo que no ocupa lugar como extranjero.

Todavía con el objetivo de nuevas incorporaciones, la comisión directiva tiene en cuenta que se encuentra cerca del límite de futbolistas de otras nacionalidades. Porque el cupo de extranjeros que pueden utilizarse en los partidos de las competencias locales es un máximo de 5, mientras que se pueden contar hasta 6 en el plantel.

El club no se desprendió de ningún futbolista extranjero en este mercado de pases. Ni lo piensa hacer. Por el contrario. Al uruguayo Mallo y al colombiano Campaz se agregó el paraguayo Giménez.

Enzo Giménez llegó a préstamo a Central en 2025. En diciembre se le compró parte del pase.

Enzo Giménez llegó a préstamo a Central en 2025. En diciembre se le compró parte del pase.

Si bien Giménez está desde el año pasado, se encontraba a préstamo y en diciembre último se decidió comprarle una parte del pase. Ahora se agregó el chileno Pizarro, con la adquisición del 70 por ciento de los derechos económicos.

Dos o tres más, pero quizás un solo extranjero

En principio, dos o tres futbolistas nuevos se sumarán al plantel de Jorge Almirón. Los puestos de lateral y de extremo son los sitios en donde Central busca refuerzos y es posible que alguno de los que llegue para tener alternativas en esas posiciones sea nacido en el exterior.

Pero es difícil que se incorpore más de uno que no haya nacido en Argentina. Entienden que no tiene sentido estirar a 6 los extranjeros y que uno deba quedarse afuera en los partidos de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

El uruguayo Facundo Mallo se incorporó a Central en 2023.

El uruguayo Facundo Mallo se incorporó a Central en 2023.

Diferente es la situación en la Copa Libertadores que jugará Central esta temporada. En esta competencia internacional no existe un límite para los extranjeros. Pero en el club consideran que no tiene sentido que haya 6 para que solamente todos puedan ser utilizados en esa copa. Es un lujo que parece que económicamente el club no se puede dar.

Los extranjeros de Central, de selección

Otra particularidad de los extranjeros que defenderán la casaca auriazul es que de los 4 tiene 2 que integran los seleccionados de sus respectivos países.

Pizarro tiene 13 partidos en el representativo chileno, de los cuales 9 fueron por eliminatorias y 4 amistosos. Aparte integró seleccionados juveniles del país trasandino (sub-17, sub-20 y sub-23).

En tanto, Campaz jugó con la selección Colombia 5 encuentros de las últimas eliminatorias, 2 amistosos y un partido de la Copa América 2021.

Jaminton Campaz se convirtió en refuerzo de Central hace 3 años.

Jaminton Campaz se convirtió en refuerzo de Central hace 3 años.

Colombia clasificó al Mundial 2026 y habrá que aguardar hasta que confirme la lista definitiva para saber si Campaz terminará formando parte del plantel.

Agustín Sández no ocupa cupo

Además está el paraguayo Sández, que no ocupa lugar como extranjero en Central por contar con doble nacionalidad.

Con la selección paraguaya, clasificada al Mundial 2026, el marcador de punta izquierdo participó en 4 encuentros de las últimas eliminatorias mundialistas y en un amistoso.

La presencia de Campaz, Pizarro y Sández en sus seleccionados es una oportunidad interesante que tiene Central para que los futbolistas se muestren y se revaloricen, más allá de que hoy la prioridad es que rindan en el nuevo equipo que se está conformando.

La cifra de extranjeros no es mayor en Central porque tres de sus futbolistas, todos de nacionalidad paraguaya, fueron cedidos a préstamo a otros clubes en 2025 y no estarán en esta temporada en el club de Arroyito.

Uno de esos futbolistas es el mediocampista Giovanni Bogado, de 24 años. Había sido prestado a Olimpia y seguirá su carrera en el fútbol paraguayo, en Sportivo Luqueño, a partir de una nueva cesión.

Otro es el volante Marcelo Acosta, de 25 años. El año pasado estuvo en 2 de Mayo de su país y no se quedará en el club de Arroyito.

Mientras que el restante, más reconocido por el hincha canalla, Alan Rodríguez, de 25 años, estuvo a préstamo en Clube do Remo de Brasil en 2025. El Coyote ahora fue prestado a Olimpia de Paraguay, que es dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.

