Se estrenó la segunda temporada "The Pitt", una de las series del momento

El drama de médicos, protagonizado por Noah Wyle (de “ER”), no para de acumular premios y elogios de la crítica y el público. La segunda parte tiene el desafío de estar a la altura

9 de enero 2026 · 06:30hs
Noah Wyle y elenco vuelven para la segunda temporada de "The Pitt", que asume el desafío de estar a la altura de su propio éxito

“The Pitt” es sin dudas una de las series del momento. Si bien la conversación más entusiasta puede transcurrir en estos días en torno a propuestas como “Pluribus” (la nueva del creador de “Breaking Bad”), el drama médico de HBO Max sostiene su atracción constante: no para de acumular premios y elogios de la crítica y el público.

El jueves 9 de enero, exactamente un año después de su debut, se estrenó la segunda temporada. Los quince episodios se lanzarán semanalmente, cada jueves.

Pocos días antes de la llegada de los nuevos capítulos al streaming, “The Pitt” se consagró como una de las grandes ganadoras de los Critics Choice Awards, que entrega la asociación de críticos de Estados Unidos: se quedó con los galardones a Mejor Actor de Drama (Noah Wyle), Mejor Actriz de Reparto (Catherine LaNasa) y Mejor Serie Dramática.

En septiembre, llegó a los premios Emmy, quizás los más prestigiosos de los que reconocen a las producciones televisivas, con quince nominaciones y se quedó con cinco estatuillas. En esa oportunidad, se impuso en las mismas categorías que en los Critics Choice, y además ganó Mejor Casting en una Serie Dramática y Mejor Actor Invitado para Shawn Hatosy.

Embed - The Pitt - Temporada 2 | Tráiler Oficial | HBO Max

El domingo 11, tendrán lugar los Globos de Oro, en los que “The Pitt” competirá sólo en dos categorías pero es favorita en ambas: Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Protagónico en Drama. A lo largo de la temporada de premios, la ficción se impuso frente a preferidas del público como “The Last of Us” y “Severance”.

Este repaso de reconocimientos podría ser anecdótico, pero habla de las repercusiones implacables e inmediatas de la serie. Dentro del universo en constante expansión de los dramas médicos, que en las últimas décadas ganó aficionados gracias a megaproducciones como “Grey’s Anatomy” (la cual está por estrenar su temporada 21), “The Pitt” sabe exactamente dónde quiere ubicarse.

A la serie le interesa desmarcarse de las propuestas más explotativas y morbosas, centradas en casos espectaculares, y sobre todo de las que se ocupan principalmente de los vínculos sexoafectivos entre los personajes, dejando en segundo plano la representación fidedigna de la labor de los trabajadores de la salud.

El legado de "ER"

En este sentido, “The Pitt” se presenta como heredera directa de “ER” (o “ER Emergencias”), la gran serie de los noventa que subió la vara de cómo narrar en la pantalla chica. La ficción de HBO continúa ese legado en la voluntad de representar de manera realista las tareas y problemáticas que enfrentan los médicos y enfermeras en Estados Unidos, y de esta manera los homenajea.

El vínculo entre ambas producciones es evidente en principio en el protagónico de Noah Wyle, que durante doce años fue el entrañable Dr. Carter en “ER”. Pero Wyle es además uno de los creadores, junto a R. Scott Gemmill (que fue guionista y productor durante varios años en “ER”) y uno de los productores, junto a John Wells (showrunner de “ER”).

En sucesivas entrevistas, Noah aseguró que la voluntad de hacer “The Pitt” surgió después de dos eventos: la histórica huelga conjunta de actores y guionistas de 2023, y la pandemia de Covid-19. La primera puso sobre la mesa los desafíos de la industria del entretenimiento, mientras que la segunda no sólo cambió las vidas del planeta entero, sino que llevó al límite a los sistemas de atención médica. En Estados Unidos en particular, evidenció las falencias de un modelo de difícil acceso, que suele implicar costos altísimos para los pacientes.

Por eso, la serie se encarga de construir sus pilares en esos cruces: un sistema al borde del colapso (muchos pacientes, poco personal), que pone en situación de vulnerabilidad y máxima presión a los trabajadores de salud. Un grupo que además enfrenta las secuelas traumáticas de haber atravesado la pandemia en primera línea, lo cual implicó en muchos casos haber sido testigo de la muerte de compañeros y referentes.

La ficción de Max propone además una estructura original, nunca antes explorada en series con esta temática, que hace que se desmarque de entrada de todas sus antecesoras (y sobre todo de “ER”): cada episodio corresponde a una hora reloj de una guardia de quince horas en un hospital público de la ciudad de Pittsburgh, comandada por el doctor Michael “Robby” Robinavitch (Wyle).

Los desafíos de la temporada dos

La primera temporada parecía ser un día normal de guardia, pero con un detalle particular: era el aniversario del fallecimiento del mentor de Robby, víctima fatal del Covid. La jornada transcurre con sus desafíos habituales, hasta que ocurre un hecho extraordinario aunque no infrecuente en ese país: un tiroteo masivo en un festival de música, que inunda la guardia de pacientes críticos.

De esa manera, la serie va construyendo la tensión. A medida que avanzan las horas, los casos particulares y la dinámica general de la guardia se van agudizando. Hay una sensación de que todo puede explotar en cualquier momento y por cualquier lado. En la mitad exacta de la temporada, ese conflicto catalizador se manifiesta con furia.

La temporada dos enfrentaba el reto enorme de, en primer lugar, estar a la altura de sí misma. No es frecuente que una serie nueva sea tan ampliamente reconocida desde su primera temporada como ocurrió con “The Pitt”. Las nominaciones llegaron cuando ya se estaba filmando la segunda, y la vara comenzó a subir en pleno proceso.

La Capital tuvo acceso adelantado a los primeros nueve episodios de la segunda entrega del drama médico, que sale airosa de esas expectativas. Esta vez, hay un elemento que desde el comienzo pone al espectador atento en alerta: la guardia transcurre un 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Una jornada marcada por fiestas, reuniones familiares y uso de pirotecnia. Muchas cosas pueden salir mal.

Capítulo a capítulo, paciente a paciente, “The Pitt” narra los conflictos diarios de los trabajadores como falta de camas de internación o falta de cobertura de salud de los pacientes (que especulan con no tratarse ante la posibilidad de generar una deuda impagable). También pone sobre la mesa problemáticas como el aumento de la violencia física hacia médicos y enfermeras, el crecimiento del escepticismo científico expresado por ejemplo en las posturas antivacunas, y las complejidades de incorporar tecnología como la IA en la tarea médica. Y a su vez, como una especie de thriller, flota todo el tiempo la pregunta: ¿por dónde va a explotar esta vez? Se sabe que no va a ser una guardia cualquiera. Y efectivamente, en un momento estalla, de una manera bastante original.

Además, es el último día de Robby en el hospital antes de tomarse un período sabático para irse de viaje en moto, y es el primer día de vuelta del Dr. Langdon, después de varios meses de ausencia por motivos que sabrán quienes hayan visto la primera temporada. Ante la partida inminente de Robby, jefe de guardia, se suma una nueva médica que lo reemplazará en el rol: la Dra. Al-Hashimi, interpretada por la siempre espectacular Sepideh Moafi.

Con todos estos elementos, la segunda temporada de “The Pitt” es sin dudas uno de los estrenos imperdibles del mes y del año. Una serie que se reafirma como sólida en todas sus aristas, con calidad técnica y actuaciones destacables, y que merece una oportunidad incluso de quienes no gustan de los dramas médicos.

