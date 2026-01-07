El gobierno tomó un préstamo para pagar el vencimiento de deuda

La operación del tipo Repo fue por u$s 3 mil millones y se pactó con seis bancos internacionales. La línea de urgencia contribuirá a cancelar un compromiso por u$s 4.300 millones.

El Banco Central acordó un Repo para asegurar el pago de vencimientos de deuda.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Economía concretaron una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales por u$s 3.000 millones, que se usarán para completar el pago de un vencimiento por u$s 4.300 millones en Bonares y Globales que opera este viernes.

La autoridad monetaria acordó un pase pasivo (Repo) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos Bonares con vencimiento en 2035 y 2038. Esta operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. Se trata del segundo Repo que lleva adelante la gestión de Luis Caputo, en la primera había puesto de garantía a los Bopreales.

La operación resultó en una urgencia para el Ministerio de Economía, ya que a la línea de crédito original debió sumarle u$s 1.000 millones adicionales que no estaban previstos.

Esto se debió a que el gobierno debía depositar a medianoche la suma total del pago en el Bank of New York Mellon, para hacer frente al pago del vencimiento de deuda. Pero para esa hora, aún no contaba con los u$s 707 millones que obtuvo vendiendo las respresas hidroeléctricas de la Patagonia. Esta plata ingresó recién a última hora, sin posibilidad de ser girado al exterior.

Así las cosas, la autoridad monetaria acordó un Repo con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos Bonares con vencimiento en 2035 y 2038. La tasa fue de 7,4% anual.

Los fondos ingresarían directamente a las reservas brutas del BCRA, sin afectar las netas ni generar tensiones en el mercado cambiario.

El FMI a la espera

Esta alternativa adquiere mayor relevancia ante las demoras en la revisión de fin de año del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún no aprobó el segundo waiver consecutivo por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas ni confirmado el desembolso pendiente de alrededor de u$s 1.050 millones, originalmente previsto para el 23 de enero.

Además, la misión técnica del organismo, que estaba programada para llegar a Buenos Aires en las primeras semanas de enero se postergó para marzo, lo que dilata la evaluación presencial y el eventual giro de fondos, que no se destinarían directamente al pago de bonos privados.

La reacción de los mercados

A pesar de obtener el nuevo préstamo de urgencia, los ADRs retroceden y los bonos soberanos en dólares registran bajas de hasta 0,3% este miércoles, pese al anuncio del acuerdo de financiamiento vía REPO con bancos internacionales, difundido antes de la apertura del mercado.

El Sales Trader de Becerra Bursátil, Leonardo Svirsky, dijo que los activos argentinos se dieron vuelta, a pesar de abrir la jornada en terreno positivo, en línea con el contexto global, donde índices como el Dow Jones retrocede 0,1% y el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) lo hace 1,8%.

Las principales Bolsas del mundo se vieron sacudidas luego de que EEUU capturara al buque petrolero ruso Bella 1, vinculado con Venezuela, un hecho que reavivó los temores por una escalada de tensiones a nivel global.

El dólar oficial se da vuelta sobre el final de la rueda de este miércoles y anota leve baja. En el Banco Nación (BNA),opera a $1.490 para la venta.