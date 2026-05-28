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Niebla en la región: se renovó la advertencia por escasa la visibilidad en rutas

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomiendan postergar salidas a las rutas debido la niebla que cubre gran parte de Santa Fe

28 de mayo 2026 · 08:46hs
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Los bancos de densa niebla siguen presentes este jueves a la mañana en casi toda la provincia y rige alerta violeta por falta de visibilidad

Foto: APSV

Los bancos de densa niebla siguen presentes este jueves a la mañana en casi toda la provincia y rige alerta violeta por falta de visibilidad
La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendó postergar viajes debido a la baja visibilidad en las rutas

Foto: APSV

La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendó postergar viajes debido a la baja visibilidad en las rutas

Gran parte del territorio de Santa Fe sigue afectado por densos bancos de niebla y por ese motivo desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) difundieron un alerta por visibilidad reducida en las rutas de toda la región.

En ese mismo sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó este jueves que sigue vigente una advertencia por ese fenómeno que estaría presente en toda esta zona durante gran parte del día.

Según el organismo nacional, la visibilidad estaba reducida a 300 metros en la zona aledaña a Rosario.

Qué consejos hay que tener en cuenta frente a la niebla

Ante ese panorama, la APSV recomendó postergar viajes, y de no ser posible eso, extremar precauciones como:

+ Reducir la velocidad.

+ Aumentar la distancia de frenado.

+ Circular con precaución.

>> Leer más: Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el área afectada por los bancos de niebla comprende a gran parte de la provincia, pero especialmente los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo, Iriondo y General López.

El SMN prevé para hoy una jornada con cielo invisible por niebla, fenómeno que estará presente o visible durante la tarde, con una temperatura máxima que alcanzaría los 20 grados y con la humedad al tope.

Para mañana viernes habrá que estar atentos porque se espera que vuelvan los bancos de niebla a primera hora.

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