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Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Una especialista explicó este fenómeno que se instaló en la región pampeana desde el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional matiene una advertencia violeta

Matías Petisce

Por Matías Petisce

27 de mayo 2026 · 15:07hs
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La niebla sorprendió a Rosario y la región desde hace unos días.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La niebla sorprendió a Rosario y la región desde hace unos días.
El factor climático se quedará hasta unos días más. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El factor climático se quedará hasta unos días más. 
Los bancos de niebla reducen la visibilidad a escasos metros.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los bancos de niebla reducen la visibilidad a escasos metros.
Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Rosario y la región se encuentran afectados desde hace algunos días por densos bancos de niebla, que dificulta la circulación vehicular y el tráfico aéreo en toda la pampa húmeda. Esta situación llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una advertencia violeta por el probable colapso de accesos urbanos, rutas y aeropuertos. Úna especialista consultada por La Capital explicó el motivo que genera este factor climático y cuándo se disipará.

De acuerdo al organismo nacional, la espesa niebla afecta a Santa Fe, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires (sobre todo el norte y el este bonaerense), Corrientes y el este de Chaco y Entre Ríos, donde la reducción de la visibilidad se redujo de manera drástica, a menos de cien metros de distancia.

Bancos de niebla y neblina en Rosario

"Estos últimos días, Rosario, parte de Santa Fe y el Litoral son afectadas por bancos de neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de manera prolongada. Eso provoca una reducción drástica de la visibilidad, eleva la humedad de manera considerable y la sensación térmica no alcanza a despegar", comentó en declaraciones a La Capital la meteoróloga Vanessa Balchunas respecto a este fenómeno meteorológico.

niebla

Desde el punto de vista meteorológico, explicó que esa neblina está asociada a varios factores. "El primero es humedad en capas bajas de la atmósfera, es decir, mucho aire húmedo que llega del sector noreste del país y desde el litoral Atlántico, inclusive del este, que incrementa la humedad y satura la atmósfera completamente", explicó.

>> Leer más: Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Mencionó que otra característica muy importante es la alta presión atmosférica de la zona. "Eso provoca que desde la semana pasada tengamos cielos despejados, a excepción de las noches de lunes y martes, donde ya la nubosidad se instalaba con la neblina desde la madrugada", abundó.

A su vez, señaló que esa poca circulación del viento con esta alta presión hace que no haya movimiento vertical del aire y la humedad quede cerca del suelo de manera permanente.

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"Se acortan los días con la llegada del invierno y sabemos que por la noche el suelo pierde calor por falta de radiación. Tenemos noches muy frías y muy largas. Ese enfriamiento hace que el aire se prenda de la superficie y el vapor de agua se condense para formar esa famosa neblina o niebla, que aparece desde las últimas horas del día", consignó.

También señaló que la inversión térmica es un fenómeno a marcar. "Hay una situación que no suele darse en todos los otoños e inviernos, pero que es bastante habitual en nuestra en nuestra zona. Se da cuando hay una capa de aire que es más templada y está por encima del suelo, es decir, por encima del aire frío cercano al suelo".

Y agregó: "Es como un domo de capa atmosférica, que impide que toda la humedad y las partículas se dispersen para estacionar esa neblina por más horas de lo habitual. Por eso vemos este factor que se prolonga después de media mañana, cuando habitualmente ya a las 8 o 9 se despeja o que inclusive persista pasando los días si no hay movimiento de masas de aire hasta primeras horas de la tarde".

Así las cosas, apuntó que este fenómeno climático continuará por lo menos hasta las últimas horas de este jueves y entrada la madrugada del viernes con la misma intensidad.

Afectación por niebla y neblina

Balchunas explicó que desde el observatorio meteorológico del Aeropuerto Internacional de Rosario clasifican los valores de niebla y neblina de acuerdo al rango de visibilidad.

"Sabemos que la niebla es menor a un kilómetro y entre esa distancia y los 5 kilómetros es neblina", precisó en alusión al guarismo establecido para determinar cuál de los dos fenómenos afectan a la región, incluso en la meteorología aeronáutica.

>> Leer más: Lanzan una advertencia de nivel violeta por niebla y escasa visibilidad en la región

Por eso recomendó "seguir muy de cerca" la advertencia violeta emitida por el SMN, vigente desde este martes, que podría prolongarse durante toda la jornada de este jueves.

"En estos días hemos tenido ambos fenómenos, tanto la neblina como la niebla e inclusive hubo zonas donde la niebla descendió la visibilidad hasta unos pocos metros", señaló de acuerdo a lo acontecido en esta zona.

El río y la neblina

Rosario es una ciudad húmeda producto de que se encuentra en zona de humedales y un río caudaloso como el Paraná. Es por eso que este tipo de fenómenos son más habituales que lo que realmente se cree.

"Nuestro río, de alguna manera, contribuye en este fenómeno. Y mientras predomine esta masa estable y húmeda, sin posibilidad de precipitaciones, vamos a tener varios días más por delante con nieblas y neblinas", anticipó para alertar que "lo más complicado se espera hasta este jueves, o sea que podemos tener otra jornada muy similar a la del miércoles".

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Densa niebla, alta humedad y una máxima que llegaría a los 26 grados, los datos a tener en cuenta al salir de casa.

Densa niebla, alta humedad y una máxima que llegaría a los 26 grados, los datos a tener en cuenta al salir de casa.

Por último, pronosticó que a raíz de esta situación las temperaturas tampoco van a descender demasiado, pero los ambientes se mantendrán muy fríos. "Hay que tener en cuenta que los pulsos fríos llegarían recién este fin de semana para barrer con todo este sistema húmedo", concluyó.

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