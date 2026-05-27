Central cayó en la altura de Quito, clasificó segundo y chocará con un primero en octavos de final

Central clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores en el segundo puesto del grupo H. Cayó 1 a 0 ante Independiente del Valle y así ahora en octavos se cruzará con un primero de grupo y jugará el segundo partido de visitante. El viernes conocerá a su rival.
Por supuesto, el primer objetivo canalla esta noche será quedar como el primero del Grupo H, para lo cual ganando por cualquier diferencia, o empatando le alcanzará.
Pero tiene al alcance de la mano la chance de ser el mejor de los primeros. Eso lo logrará solo si vence a IDV por cuatro o más goles de diferencia. Y después debe esperar que Independiente Rivadavia no gane ante Bolívar por seis goles o más de ventaja, algo casi imposible.
La importancia de quedar primero radica en que definirá la revancha de los octavos de final en el Gigante. Y si es el mejor de los primeros, siempre lo haría hasta la final.
Las incidencias del partido
17' gol de Independiente del Valle: Sornoza de penal.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059778414895042573&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059778025449808269&partner=&hide_thread=false
3' Lerma remató y la pelota dio en el travesaño de Ledesma.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059774709856710680&partner=&hide_thread=false
Inicio del segundo tiempo
Final del primer tiempo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059764099412570266&partner=&hide_thread=false
27' Enzo Copetti y luego Cocoliso González fallaron chances netas de gol.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059759619589783570&partner=&hide_thread=false
10' oportunidad de Cocoliso González
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059757665018876072&partner=&hide_thread=false
2' buen remate de Campaz desde afuera.
Comenzó el partido.
Las estadísticas de Independiente del Valle y Central