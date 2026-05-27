Central cayó en la altura de Quito, clasificó segundo y chocará con un primero en octavos de final

Central perdió 1 a 0 ante Independiente del Valle y cedió la primera posición del grupo H de la Copa Libertadores

Central clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores en el segundo puesto del grupo H. Cayó 1 a 0 ante Independiente del Valle y así ahora en octavos se cruzará con un primero de grupo y jugará el segundo partido de visitante . El viernes conocerá a su rival.

Por supuesto, el primer objetivo canalla esta noche será quedar como el primero del Grupo H, para lo cual ganando por cualquier diferencia, o empatando le alcanzará.

Pero tiene al alcance de la mano la chance de ser el mejor de los primeros. Eso lo logrará solo si vence a IDV por cuatro o más goles de diferencia. Y después debe esperar que Independiente Rivadavia no gane ante Bolívar por seis goles o más de ventaja, algo casi imposible.

La importancia de quedar primero radica en que definirá la revancha de los octavos de final en el Gigante. Y si es el mejor de los primeros, siempre lo haría hasta la final.

Las incidencias del partido

17' gol de Independiente del Valle: Sornoza de penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059778414895042573&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE INDEPENDIENTE DEL VALLE! Sornoza cambia penal por gol y con este resultado se queda con el primer puesto del grupo



63' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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61' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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3' Lerma remató y la pelota dio en el travesaño de Ledesma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059774709856710680&partner=&hide_thread=false ¡ERA UN GOLAZO! Lerma remató y la pelota pegó en la unión del palo y del travesaño



48' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059764099412570266&partner=&hide_thread=false ¡AY COPETTI! El delantero Canalla tuvo un gran mano a mano y el arquero se lució y evitó el gol de Central



28' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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27' Enzo Copetti y luego Cocoliso González fallaron chances netas de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059759619589783570&partner=&hide_thread=false ¡Avisó el local! González tuvo la primera chance de gol para el equipo ecuatoriano



10' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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10' oportunidad de Cocoliso González

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059757665018876072&partner=&hide_thread=false ¡Avisó Central en el comienzo! Jaminton Campaz probó de larga distancia y el arquero sostuvo sin problemas



2' | Independiente del Valle 0 - 0 Rosario Central



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2' buen remate de Campaz desde afuera.

Comenzó el partido.

Las estadísticas de Independiente del Valle y Central