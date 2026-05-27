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Central cayó en la altura de Quito, clasificó segundo y chocará con un primero en octavos de final

Central perdió 1 a 0 ante Independiente del Valle y cedió la primera posición del grupo H de la Copa Libertadores

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

27 de mayo 2026 · 21:01hs
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Emanuel Coronel intenta progresar en una salida de Central.

Emanuel Coronel intenta progresar en una salida de Central.

Central clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores en el segundo puesto del grupo H. Cayó 1 a 0 ante Independiente del Valle y así ahora en octavos se cruzará con un primero de grupo y jugará el segundo partido de visitante. El viernes conocerá a su rival.

Por supuesto, el primer objetivo canalla esta noche será quedar como el primero del Grupo H, para lo cual ganando por cualquier diferencia, o empatando le alcanzará.

Pero tiene al alcance de la mano la chance de ser el mejor de los primeros. Eso lo logrará solo si vence a IDV por cuatro o más goles de diferencia. Y después debe esperar que Independiente Rivadavia no gane ante Bolívar por seis goles o más de ventaja, algo casi imposible.

>>Leer más: Central conmovedor: los jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

La importancia de quedar primero radica en que definirá la revancha de los octavos de final en el Gigante. Y si es el mejor de los primeros, siempre lo haría hasta la final.

Las incidencias del partido

17' gol de Independiente del Valle: Sornoza de penal.

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3' Lerma remató y la pelota dio en el travesaño de Ledesma.

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Inicio del segundo tiempo

Final del primer tiempo

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27' Enzo Copetti y luego Cocoliso González fallaron chances netas de gol.

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10' oportunidad de Cocoliso González

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2' buen remate de Campaz desde afuera.

Comenzó el partido.

Las estadísticas de Independiente del Valle y Central

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