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Las obras en la avenida Jorge Newbery están casi listas y anticiparon cuándo será la inauguración

El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, dio una fecha tentativa para dar por finalizados los trabajos de remodelación

28 de mayo 2026 · 14:59hs
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La provincia invirtió 69.000 millones de pesos en la avenida Jorge Newbery.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

La provincia invirtió 69.000 millones de pesos en la avenida Jorge Newbery.

El gobierno provincial dio nuevas definiciones sobre el avance de la remodelación en la avenida Jorge Newbery. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, aseguró que la obra está "casi en las últimas definiciones" y anticipó cuáles serán los próximos trabajos tras la inauguración de la traza en zona noroeste.

"Estamos próximos a terminar. Es una obra que está en un 92% de ejecución, estamos casi en las últimas definiciones", sostuvo Enrico en conversación con LT8 este jueves.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, señaló hace pocos días que las tareas restantes refieren a trabajos complementarios, como la construcción de veredas, cordones, ciclovías, parquizado, iluminación, semaforización y señalización.

Cuándo estará habilitada la avenida Jorge Newbery

"Calculamos que a finales de julio o agosto ya vamos a poder habilitarla por completo", afirmó el ministro Enrico.

La segunda etapa de la duplicación de la avenida apunta a una transformación integral del corredor. Además de la nueva calzada y el puente duplicado, se incorporarán ciclovías, un nuevo sistema de iluminación, semaforización completa y rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas. También se proyectaron obras hidráulicas secundarias y un emisario subterráneo que recorre más de la mitad de la superficie intervenida.

>> Leer más: Avanzan las obras de duplicación de calzada en la avenida Jorge Newbery

La obra fue adjudicada a una unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Edeca SA, Rava SA y Laromet SA. Desde su inicio, superó los 69.000 millones de pesos de inversión por parte del Poder Ejecutivo provincial.

Avenida Jorge Newbery 4

Obras en la autopista Rosario-Santa Fe

En tanto, el ministro confirmó que la provincia planea ampliar el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. La extensión será de 16 kilómetros.

"El tercer carril de la autopista, que hoy llega de Rosario a San Lorenzo, lo vamos a ampliar 16 kilómetros. Va a ser desde San Lorenzo hasta la estación de servicio de La Ribera", sostuvo Enrico. Además, el funcionario aseguró que esta obra tiene un costo de 60 millones de dólares.

"Santa Fe priorizará las obras vinculadas a mejorar la circulación cercana a los puertos", detalló. En ese marco, afirmó que se llevarán adelante mejoras en al ruta provincial 91, a la altura de Totoras y de Serodino, y a la altura de Timbúes.

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