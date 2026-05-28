Día de la Bandera: convocan a participar del Concurso Internacional de Asado a la Estaca

Cocineras y cocineros que quieran demostrar su talento en este arte gastronómico puede inscribirse de manera gratuita hasta el 7 de junio

Rosario abrió la inscripción para el Concurso Internacional de Asado a la Estaca del 20 de Junio

Rosario ya comenzó a preparar una de sus celebraciones más emblemáticas y volvió a lanzar una convocatoria que mezcla tradición, fuego y cocina criolla. En el marco de los festejos por el Día de la Bandera , la Municipalidad de Rosario abrió la inscripción para participar del Concurso Internacional de Asado a la Estaca, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la ciudad.

La competencia se realizará el próximo 20 de junio y formará parte de las actividades organizadas para conmemorar el Día Nacional de la Bandera en la ciudad donde Manuel Belgrano izó por primera vez la enseña patria.

La convocatoria está dirigida a cocineras y cocineros mayores de 18 años de Argentina y otros países que puedan acreditar experiencia y habilidades en la técnica del asado a la estaca.

La inscripción es gratuita, permanecerá abierta hasta el 7 de junio y debe realizarse de manera online a través de la web oficial del municipio ( rosario.gob.ar )

El certamen se desarrollará bajo la modalidad “Estaca al piso”, una técnica tradicional que forma parte de las costumbres gastronómicas más representativas del país.

Una tradición que ya es un clásico rosarino

Con el paso de los años, el concurso se consolidó como uno de los grandes atractivos de los festejos del 20 de Junio en Rosario.

Además de la competencia culinaria, la jornada suele reunir espectáculos artísticos, ferias, propuestas culturales y miles de visitantes que llegan para participar de las celebraciones patrias.

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Desde la Secretaría de Cultura y Educación destacaron que la iniciativa busca poner en valor las tradiciones argentinas a través de prácticas gastronómicas vinculadas a la identidad popular.

Rosario y el Día de la Bandera

Cada año, Rosario se convierte en el epicentro de las celebraciones nacionales por el Día de la Bandera. El tradicional acto en el Monumento Nacional a la Bandera convoca a autoridades, escuelas, turistas y familias de todo el país.

En paralelo, durante los últimos años crecieron las actividades complementarias vinculadas a la música, el turismo, la gastronomía y los encuentros populares al aire libre.

El Concurso Internacional de Asado a la Estaca ya aparece entre las propuestas más esperadas de esa agenda.