La Capital | La Región | Funes

Hotel Sol de Funes: Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso "temerario" a la autopista

El organismo aclaró que no cuestiona las intervenciones sobre la calle lateral, sino la apertura sin autorización de un ingreso y un egreso desde la calzada principal de la autopista Rosario-Córdoba, una conexión peligrosa para los automovilistas.

27 de mayo 2026 · 17:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las obras realizadas frente al Hotel Sol de Funes

Foto: Vialidad Nacional

Las obras realizadas frente al Hotel Sol de Funes

La disputa entre Vialidad Nacional y Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes, sumó un nuevo capítulo. El organismo volvió a aclarar que la intimación no apunta a las mejoras realizadas sobre la colectora para facilitar el acceso al establecimiento, sino a la apertura sin autorización de una subida y una bajada directas desde la autopista Rosario-Córdoba, en sentido a Rosario, una intervención riesgosa para la seguridad vial.

“Hay evidencia de que no sólo trabajó sobre la colectora, sino que además se hizo una conexión clandestina desde la traza principal —una bajada— con el mismo material”, sostuvo Gastón Bruno, jefe del 7° Distrito Santa Fe del organismo. Y remarcó en LT8: “Nadie objeta el aporte que hizo el empresario Néstor Rozín, dueño del hotel, en la colectora, sino que se objeta la vinculación temeraria desde la calzada principal de la autopista hasta la colectora”.

Además, y refiriéndose al proceso licitatorio en curso de rutas nacionales, el funcionario negó la creación de un nuevo peaje en la autopista Rosario-Córdoba.

Vialidad Nacional y el el conflicto en Funes

"Lo que hay que aclarar es que en su momento (al empresario) se le dio una autorización provisoria para que mejore una conexión, que es una colectora, ubicada en el camino de la autopista (Rosario-Córdoba) y que pertenece a Vialidad Nacional", aclaró Guillermo Bruno en diálogo con LT8.

"En principio se le otorgó la autorización, y luego se le pidió que se remita al expediente que había iniciado en 2023, para que se vayan regularizando las distintas situaciones que estaban con observancia, como por ejemplo una columna de luz que está frente a uno de los portones, que es de media tensión", expresó Bruno. "Pero lo importante es que a partir de octubre detectamos dos vinculaciones frente al Hotel (Sol de Funes) desde la autopista", aseveró.

"Hay evidencia de que no sólo trabajó sobre la colectora, sino que además se hizo una conexión clandestina desde la traza principal con el mismo material", dijo.

Además, Bruno detalló que la entrada que creó Rozín no lleva asfalto, por lo que no es una solución permanente, sino un "atajo". "Lo que hizo sobre la colectora fue hacer una leve nivelación y colocar materia granular", siguió el funcionario, y continuó: "Es la misma materia granular que colocó en la conexión, para quien quiera bajar directamente (de la autopista) y no tenga que irse hasta (la calle) Galindo, dar toda la vuelta y volver dos kilómetros".

Comunicado de la Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad también emitió un comunicado sobre el conflicto con el empresario Rozín: "Nuevamente se aclara que no se solicitó la demolición de las obras sobre colectora, sino la regularización administrativa y técnica de aquellas intervenciones que puedan adecuarse a las condiciones de seguridad vial exigidas".

Pero el organismo nacional señaló que las dos vinculaciones no autorizadas con la autopista representan un "grave riesgo para la vida de los usuarios", según expresaron desde Vialidad Nacional.

Concesiones en rutas nacionales

Bruno también habló con LT8 sobre las licitaciones de las rutas nacionales. "Van a empezar las concesiones, y una de las primeras va a ser la autopista Rosario-Buenos Aries y la Circunvalación (ruta nacional A008), conjuntamente con la ruta nacional 33", aseguró.

Además, el funcionario de Vialidad Nacional afirmó que tienen previsto "terminar con el rulo de Wilde y Córdoba" en la autopista a Córdoba, que hace "más de 10 años" debe finalizarse. "También se planea realizar los terceros carriles de la Circunvalación hasta la A012 y la pavimentación de las banquinas".

Y aclaró: "No va habrá un nuevo peaje en la autopista Rosario-Córdoba".

El inicio del conflicto por ingresos clandestinos a la autopista

La disputa comenzó cuando Rozín denunció públicamente que Vialidad Nacional le había enviado una carta documento para obligarlo a romper trabajos de reparación realizados sobre la colectora de la autopista, a la altura del kilómetro 307.

Según su relato, llevaba más de un año reclamando obras ante organismos nacionales y concesionarias sin obtener respuestas y decidió intervenir por cuenta propia ante el deterioro del acceso al hotel y la realización de eventos masivos.

Inicialmente, el caso se presentó como la historia de un privado que tapó baches y terminó intimado por el Estado para volver a dejar el camino destruido. Sin embargo, mediante un comunicado, Vialidad Nacional respondió que el problema no era únicamente el bacheo, sino también la apertura de ingresos y egresos clandestinos de vehículos considerados peligrosos para una autopista de circulación rápida.

Noticias relacionadas
autopista a cordoba: un hotelero de funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

El establecimiento de Funes tiene un acceso directo desde el corredor interprovincial.

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

La zona del hotel de Funes que fue repadad.

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

El buque está amarrado en el puerto de Vicentin. 

Alerta sanitaria en San Lorenzo: un buque quedó en cuarentena por sospecha de ébola, pero el caso fue descartado

Ver comentarios

Las más leídas

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Lo último

En vivo: Central iguala sin goles en el complemento ante Independiente del Valle en Quito

En vivo: Central iguala sin goles en el complemento ante Independiente del Valle en Quito

Desafiando la distancia: los hinchas de Central armaron su propia fiesta en Ecuador

Desafiando la distancia: los hinchas de Central armaron su propia fiesta en Ecuador

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Los dos pasajeros fueron detenidos y expuestos al arribar a Rosario, pero tres semanas después la Fiscalía aún no acreditó el episodio. La mujer negó todo y la Justicia ordenó retirar sus imágenes y datos personales de distintos medios.
Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
En vivo: Central iguala sin goles en el complemento ante Independiente del Valle en Quito
Ovación

En vivo: Central iguala sin goles en el complemento ante Independiente del Valle en Quito

Hotel Sol de Funes: Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso temerario a la autopista
La Región

Hotel Sol de Funes: Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso "temerario" a la autopista

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados
Policiales

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados

Rosario, capital de la cardiología: más de 5.000 especialistas llegan para un congreso internacional
Salud

Rosario, capital de la cardiología: más de 5.000 especialistas llegan para un congreso internacional

Fue a comprar drogas a un búnker de zona oeste y lo mataron a balazos: piden 19 años para el acusado
Policiales

Fue a comprar drogas a un búnker de zona oeste y lo mataron a balazos: piden 19 años para el acusado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo histórico y cambiará su nombre

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo histórico y cambiará su nombre

Ovación
Desafiando la distancia: los hinchas de Central armaron su propia fiesta en Ecuador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Desafiando la distancia: los hinchas de Central armaron su propia fiesta en Ecuador

Desafiando la distancia: los hinchas de Central armaron su propia fiesta en Ecuador

Desafiando la distancia: los hinchas de Central armaron su propia fiesta en Ecuador

Newells: la reserva rojinegra ganó en el Coloso y se afirma bien arriba

Newell's: la reserva rojinegra ganó en el Coloso y se afirma bien arriba

Central cierra el grupo: Almirón se vio obligado a cambiar y reaparece Campaz de titular

Central cierra el grupo: Almirón se vio obligado a cambiar y reaparece Campaz de titular

Policiales
Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados
Policiales

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados

Fue a comprar drogas a un búnker de zona oeste y lo mataron a balazos: piden 19 años para el acusado

Fue a comprar drogas a un búnker de zona oeste y lo mataron a balazos: piden 19 años para el acusado

Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito

Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito

Fraude con combustibles: condenan a tres policías que admitieron integrar una asociación ilícita

Fraude con combustibles: condenan a tres policías que admitieron integrar una asociación ilícita

La Ciudad
El Cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita guiada nocturna
La Ciudad

El Cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita guiada nocturna

El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región

Tras un año, la Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias
Economía

Tras un año, la Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias

Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería
La Región

Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud
La Ciudad

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio
Policiales

La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad
La Ciudad

Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores
Ovación

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema
La Ciudad

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela
POLICIALES

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela

Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral
Policiales

Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita
La Región

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Newells debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Información General

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes
Ovación

Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes

Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
La Ciudad

¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado
Ovación

Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado