Murió un fisicoculturista e influencer brasileño de 22 años

Habría sufrido una miocardiopatía hipertrófica. El año pasado reveló a sus seguidores que había empezado a usar esteroides anabólicos

El fisicoculturista e influencer brasileño Gabriel Ganley, de 22 años, fue encontrado muerto en su departamento de San Pablo, y los primeros informes señalan que podría haber sufrido una miocardiopatía hipertrófica.

Gabriel había reconocido en sus redes sociales que consumía hormonas, lo cual podría en una enfermedad cardíaca.

Según indicó el portal G1, la causa de muerte sería miocardiopatía hipertrófica, que provoca un engrosamiento anormal del músculo del corazón y que puede agravarse por el uso de esteroides anabólicos.

Un amigo que no tenía noticias sobre Ganley desde hacía varios días derribó la puerta del departamento y encontró al fisicoculturista sin vida, en el piso de la cocina.

Peritos forenses encontraron varios medicamentos en el departamento, entre ellos posibles esteroides anabólicos, según consta en el expediente policial. El departamento estaba limpio y ordenado, sin indicios de forcejeo ni de un delito.

La madre del joven, Clarisse Ganley Christophe, declaró ante la Policía que había hablado por última vez con su hijo el jueves por la noche y que él no presentaba síntomas ni problemas de salud. También aseguró que no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas.

Nacido en Río de Janeiro, Ganley se hizo famoso en las redes sociales al compartir videos de sus entrenamientos, su rutina de alimentación y su preparación física. Tenía alrededor de 1,7 millones de seguidores en Instagram y casi 400.000 suscriptores en YouTube.

Tras iniciar su carrera como fisicoculturista natural, el año pasado reveló a sus seguidores que había empezado a usar esteroides anabólicos.