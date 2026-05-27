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El gobierno pidió al agro que "cambie su actitud" y defienda la política económica

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se quejó de que el sector no aplaude lo suficiente la rebaja de retenciones. En el congreso de Maizar reclamaron un cronograma de reducción por ley.

27 de mayo 2026 · 23:09hs
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El secretario de Agricultura

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, estalló en el congreso de Maizar. Pidió al campo “poner un poco más de onda”.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, cruzó a los empresarios del agronegocio y les pidió que ayuden a la gestión de Javier Milei “cambiando la actitud” porque de lo contrario “va a cambiar el gobierno y las políticas para el campo”. Durante la inauguración del congreso de Maizar, el funcionario se encontró con un reclamo de Federico Zerboni, titular de la entidad que representa para acelerar la baja de retenciones y establecer por ley un cronograma de eliminación.

“Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda, a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantáno”, exigió iraete durante el discurso inaugural del congreso que reúne a la cadena productiva del maíz. El discurso destacó “lo bueno y positivo” que el gobierno está haciendo a tono con el reclamo histórico del sector empresario sobre la baja de retenciones, quita de impuestos, de controles administrativos y cupos de exportación.

Poco antes, el presidente de la entidad anfitriona, Federico Zerboni, había pedido ir más rápido en la baja de retenciones, votarlas por ley y no esperar a la reelección de Milei.

Aplauso forzado

Iraeta respondió: “Para llegar al todo tenés que empezar por algo y muchos algos hemos estado haciendo desde el gobierno”.Después de esa frase, se quedó en silencio. Esperó unos segundos extra y cambió el tono: “No dije la frase para que la aplaudan pero me llama la atención que no la aplaudan...”. Retomó el discurso, miró hacia el publico enojado y exigió: “Empezá a aplaudir, así alguien aplaude”.

En ese tono, el secretario pidió a “sembradores y empresarios” de la cadena del maíz que respalden al presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, porque consideró que con todas las medidas tomadas por el gobierno a favor del agronegocio lo que resta es solo “una cuestión pura y exclusivamente actitudinal”.

“Cambiemos de actitud porque si no, va a cambiar el gobierno y las políticas para el campo. El Gobierno necesita la ayuda de todos ustedes”, les pidió.

Iraeta defendió como “histórico” el discurso de Milei la semana pasada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada; y cronograma de reducción para la soja, maíz, girasol y sorgo a partir de enero del año próximo.

Patear el sulky

“Venimos de gobiernos que destrataron al campo, que tenían un relato en el cual ubicaban al agro del lado del enemigo, del adversario, porque les servía como andamiaje filosófico para sostener el robo al que fue sometido el campo durante los últimos 20 años”, los azuzó el secretario.

Iraeta se reconoció como un productor que “ahora me toca estar de este lado” y expresó su molestia con una anécdota personal: “Es muy desgastante estar en una posición de ir haciendo las cosas y leer un tuit de un productor, que está en el mismo lugar en el que estaba yo hace 20 años, que te dan ganas de agarrar el sulky a patadas”.

“Bajaste las retenciones hace tres días y es como si no hubieras hecho nada”, completó su reacción.

Cronograma de retenciones

Además de pedir la aceleración del cronograma de retenciones, el presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Federico Zerboni, remarcó “los avances del gobierno nacional en la estabilización de variables macroeconómicas y la adopción de políticas de desburocratización y reducción de las retenciones”.

En la apertura del Congreso Maizar 2026, sumó su pedido por una reducción en la presión impositiva de las provincias y los municipios, y la necesidad de generar mayor valor agregado.

Pero, respecto de las retenciones, si bien valoró la reciente reducción de dos puntos en trigo y cebada y la presentación de un esquema de recortes graduales para el resto de los cultivos para el 2027, donde el maíz tendría rebajas trimestrales para alcanzar un punto porcentual en un año, consideró que “el proceso tendría que ser más rápido”.

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