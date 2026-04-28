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Aceiteros, el salto hacia el conflicto permanente

La reforma laboral más los salarios deprimidos son un combo perfecto para que el sindicalismo endurezca posiciones. Distancia de la moderación de la CGT

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

28 de abril 2026 · 15:42hs
Aceiteros se sumó con UOM y ATE al FreSU

Aceiteros se sumó con UOM y ATE al FreSU

“Organizar la lucha para seguir defendiendo el salario”. Parece un título genérico más para un plenario del sindicalismo, pero que toma mayor sentido en el actual contexto para la Federación Aceitera. Con la reforma laboral ‘vivita y coleando’, más la crisis de los salarios y una inflación que viene dando saltos, le dan un margen especial a Aceiteros en la redefinición del sindicalismo de cara al 2027.

Valiéndose de su poder de fuego que puede frenar el oxígeno de las divisas que ingresan al país desde la agroexportación, la Federación puede dar el salto como el ala más dura de la arena sindical o sino emparentarse con el resto de los gremialistas que aún no logran encajar en el modelo mileísta. Trabaja para lo primero, mientras que intenta despegarse de los modos de la CGT a la que acusa de dormir la siesta incluso en el momento más crítico para cualquier sindicalismo: una reforma laboral.

Lo cierto es que en el sector aceitero, tanto fuentes sindicales como de la industria empleadora, descuentan que se va hacia un escenario de conflicto permanente. El contexto se lo sirve en bandeja: reforma laboral en marcha, la plata que no alcanza ni para los que están en arriba en la pirámide salarial como justamente Aceiteros, y el desempleo que aprieta el zapato de la gestión de Javier Milei.

Aceiteros endurecen

También la coyuntura lo permite: se viene una revisión salarial en junio para Aceiteros y la pregunta que empieza a hacerse en el ambiente es si la Federación va a pedir adelantar la negociación.

Argumentos no faltan, pero por ahora no lo harán, según supo La Capital, o al menos no lo dijeron en el plenario de la semana pasada. Lo que sí establecieron es el básico que van a pedir: 2.802.755 pesos para un trabajador sin cargas de familia recién iniciado.

Daniel Yofra es el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Todo un largo nombre que se reduce a ser el líder de los aceiteros. Es un sindicalista singular porque no se le conoce padrinazgo político y algo más: no es militante de ningún partido.

Ahora armó junto a UOM el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que tiene como figura destaca al justicialista Abel Furlán. Se mostraron como el ala más antagónica al mileísmo y la reforma laboral. Tiene un desafío clave: sostener el poder adquisitivo del sector que hace más de una década jerarquizó el salario obrero y se colocó en lo más alto del segmento. Su razonamiento es que el país anduvo bien cuando "el movimiento obrero tuvo plata en el bolsillo para consumir”.

YOFRA FURLAN
Abel Furlán de UOM, Daniel Yofra de Aceiteros y Rodolfo Aguiar de ATE

Abel Furlán de UOM, Daniel Yofra de Aceiteros y Rodolfo Aguiar de ATE

Se trata de una lógica totalmente opuesta a la que se ve en la calle hoy en día. Se trata de una batalla difícil de dar en tiempos del mileísmo. Para eso Yofra necesita acelerar el conflicto si quiere liderar un movimiento antimilei, porque la única forma de hacerlo es convertirse en el más duro de los duros. Viene dando los pasos en ese sentido desde hace años.

En esa búsqueda necesita a Daniel Succi, reelegido al frente del influyente pero no tan poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) en el corazón agroexportador, un dirigente que se pliega a la lucha pero no tiene iniciativa de combustión. Si Succi no se mueve, le afecta a la Federación, ya que lograron una alianza estratégica aceitera para pelear salarios con las cerealeras.

Paro y CGT

Un paro nacional antes del cambio de legislación hubiese revalidado hacia arriba su perfil que mostró en plena discusión por la reforma laboral, cuando dijo que, si era necesario, iban a “prender fuego el país” a través de una “huelga por tiempo indeterminado".

Esto contrasta con la cúpula de la CGT que adoptó una posición más moderada sin paro nacional y tratando de negociar. "¿Sabés por qué no llaman a la CGT al diálogo? Porque no hacen huelga, para qué la van a llamar. Si está ahí, es como el perro que no muerde. Le pasás por al lado y no te tira el tarascón, eso es lo que pasa con la CGT", concluyó.

>>> Leer más: El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Esta semana cuando la Justicia levantó la cautelar que frenaba la legislación aprobada se envalentonaron aún más desde Aceiteros para el plenario del próximo viernes. “Deja más débil a la CGT por la postura que tomó frente a la reforma laboral”, sostienen.

El FreSU, que componen Aceiteros y UOM como los más relevantes, anticiparon que el Plenario Nacional del próximo viernes 1° de Mayo “será un antes y un después para la clase trabajadora, incluso para los que nos odian”. La última frase no habla de la patronal o el gobierno nacional como podría intuirse, sino para aquellos trabajadores que no comparten los modos de la Federación.

“Va a haber 1600 delegados para construir un programa del país que imaginamos para todos por más que haya integrantes de la clase trabajadora que votan en contra de sus intereses a un gobierno de derecha”, explicaron en la federación. “Por algo ganó dos elecciones”, reconocen y recuerdan que muchos aceiteros votó a Milie.

Yofra dice que el FreSU “vino para quedarse”. Con programa y plan de lucha armado, se posiciona como la herramienta más dura para el año electoral que viene. Un tema será cómo encaja en la oferta electoral ya que si bien UOM es peronista, la Federación se distancia de todo partido político.

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