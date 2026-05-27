Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados

Economía
Tras un año, la Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias
La Región
Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería
La Ciudad
Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud
Policiales
La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio
POLICIALES
Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia
La Ciudad
Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad
Ovación
Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Copa Libertadores
La Ciudad
Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema
POLICIALES
Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela
Policiales
Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral
La Región
Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita
Ovación
Newell's debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla
Policiales
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario
La Ciudad
Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
Información General
Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Ovación
Los pasajes de tren para ir a los estadios del Mundial tendrán precios exorbitantes
La Ciudad
Confirmaron una muerte en Rosario por gripe A y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad
¿Cómo quedará la fuente iluminada del Monumento?: comenzaron las pruebas
Ovación
Copa Argentina: Central chocará ante Estudiantes en Córdoba y con horario confirmado