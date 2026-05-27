Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a uno de los acusados Jeremías Zuchi aceptó en un juicio abreviado haber participado del ataque contra un hombre que fue llevado por la fuerza hasta Julio Vanzo al 8000 y recibió 13 disparos. La víctima sobrevivió tras ser operada en el Heca. 27 de mayo 2026 · 19:08hs

Julio Vanzo al 8000, donde quisieron matar a Iván A.

Un hombre fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por un intento de homicidio ocurrido en 2025 en barrio Godoy. Jeremías Zuchi aceptó por medio de un juicio abreviado su cargo de coautor de un secuestro y posterior ejecución fallida a de un hombre,ocurrido el 13 de mayo del año pasado en Julio Vanzo al 8000.

Así, el 26 de mayo en el Centro de Justicia Penal el juez Gonzalo López Quintana resolvió homologar el procedimiento y condenar a Zuchi por privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y " las amenazas en concurso real con intento de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de coautor".

La fiscal Carla Ranciari le atribuyó a Axel. S, ya imputado en la causa, dirigirse en un auto Peugeot modelo 208 conducido por otra persona, aún no identificada, llegaron hasta avenida 27 de Febrero y José M. Rosa y secuestraron a Iván A., aparentemente por cuestiones ligadas a disputas que implicaron a la banda de Claudio "Morocho" Mansilla

Trece tiros La víctima se vio impedida de realizar de forma voluntaria cualquier de tipo conducta y lo obligaron permanecer en el interior del auto y lo trasladaron hasta calle 1740 al 2800. Allí convocaron a dos hombres, uno de ellos; Zúchi, quien se sentó en el asiento trasero del auto, donde la víctima se encontraba ya sentada y prosiguiendo con el mismo plan criminal previamente delimitado, lo amedrentaron con otra arma de fuego y le "propinaron diferentes golpes para reducir así, al mínimo posible su libertad personal".

Leer más. Un preso fue imputado del secuestro y fallido homicidio de un hombre en barrio Godoy Estas circunstancias se extendieron de forma ininterrumpida hasta que la víctima fue trasladada forzosamente hasta inmediaciones de Julio Vanzo al 8000, en zona oeste, en donde fue obligada a descender del vehículo y le dispararon 13 tiros con una pistola .9mm. pero no consiguieron matarlo aunque quedó gravemente herido en el lugar y fue inmediatamente trasladado hasta el hospital de emergencias Dr. Clemente Alvarez, donde recibió las curaciones e intervención quirúrgica necesaria para salvar su vida.