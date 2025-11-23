La Capital | Economía | Venado Tuerto

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La posibilidad de importar insumos desde China derivó en una reducción de personal. No se descartan más tandas de desvinculaciones

23 de noviembre 2025 · 11:30hs
La fábrica Essen de Venador Tuerto fue instalada hace más de 40 años

La fábrica Essen de Venador Tuerto fue instalada hace más de 40 años

La fábrica de ollas Essen despidió, a finales de octubre, a 30 empleados de la casa central que tiene en Venado Tuerto. Esta tanda de personal representa al 10% del total de la planta productiva y está ligada a una baja en la producción y la posibilidad de traer los productos directamente desde China.

“Lo que está haciendo la empresa es empezar a importar algunos de sus productos", reconoció el abogado Ramiro Gambetta, que advirtió que las perillas de las ollas que antes eran fabricadas por una empresa argentina, ahora llegan desde China.

Actualmente, Essen basa el 45% de su producción en importaciones que llegan desde Asia. En este contexto, la decisión de reducir personal deriva en unos 30 despidos, aunque no se descartan nuevas cesantías en los próximos meses, remarcó Gambetta al medio local Leguas.

Bajo un régimen de apertura de importaciones, a la fábrica de las famosas ollas antiadherentes le resulta más beneficioso buscar en China insumos y elementos terminados para ensamblar a sus productos locales. La repercusión en Argentina se ve en los puestos de trabajo que se pierden.

Según la cuenta de X Marcas Argentinas, Essen produce 440 mil unidades entre ollas, sartenes, cacerolas y otros productos. Situó su primera fábrica en Venado Tuerto en 1980. Exporta a cinco países y tienen una planta de menos de 300 empleados en Argentina.

Seis de cada diez industrias en Santa Fe, en rojo

La actividad industrial santafesina continúa mostrando signos negativos. Durante septiembre registró una baja interanual de 0,3%, según reveló el último informe de la Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe). En este contexto el 60% del total de ramas industriales analizadas en la provincia enfrentó un desempeño negativo respecto al mismo mes del año anterior.

Si bien el indicador desestacionalizado de producción de septiembre mejoró un 1% respecto al mes previo, la tendencia a largo plazo muestra dificultades. Aunque en la medición acumulada en nueve meses la producción muestra una suba parcial de 3,9% en relación al año pasado, en el período enero-septiembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 9,3% por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.

La caída de la actividad en septiembre se atribuye a un conjunto de desafíos macroeconómicos persistentes. Entre los principales factores que afectaron a la industria santafesina se encuentran el sostenimiento de los altos costos financieros derivados de la política monetaria (con la tasa Badlar en pesos oscilando en torno al 60,0%) y la incertidumbre generalizada, resaltaron desde la entidad.

Fisfe puntualizó que, además, se sumó un menor volumen exportado de manufacturas de origen industrial (MOI de Santa Fe cayeron 13,7% en el acumulado anual), el incremento en las importaciones de bienes (que crecieron 21,3% interanual), la pálida actividad de la construcción (donde la superficie autorizada continuó retrocediendo) y una débil demanda interna (con la actividad comercial creciendo solo un 1,1% interanual en agosto).

Noticias relacionadas
En busca de financiamiento. El secretario del Tesoro de EEUU y Caputo se vieron en varias oportunidades en los últimos meses.

El financiamiento de bancos de Estados Unidos al país se achica y queda en pausa

Obras. El camino de la Cremería se está rehaciendo de cero.

Avanzan las obras de reconstrucción de los acceso a los puertos del Gran Rosario

Reforma laboral. El sistema de bancos de hora se incluiría en la propuesta oficial.

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

La toma de deuda de Caba allana el camino al gobernador Maximiliano Pullaro para endeudarse por 1.000 millones de dólares.  

Macri abrió la ventana y madura la toma de deuda de Pullaro en Wall Street

Ver comentarios

Las más leídas

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Lo último

Quién es el diseñador de lujo que viste a Karina Milei: Le gusta mi sastrería

Quién es el diseñador de lujo que viste a Karina Milei: "Le gusta mi sastrería"

Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La posibilidad de importar insumos desde China derivó en una reducción de personal. No se descartan más tandas de desvinculaciones

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto
Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La Ciudad

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Ovación
Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Por Carlos Durhand
Ovación

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las Vegas

Policiales
Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La Ciudad
Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo
La Ciudad

Village Rosario: la historia del complejo que marcó una era y el proyecto que busca revivirlo

Quedate: más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

"Quedate": más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026
Ovación

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba
Ovación

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria
El Mundo

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme