Bioceres denuncia una presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

La firma biotecnológica rosarina que cotiza el Nasdaq realizó una presentación en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, para que se investigue una operación de traspaso de acciones mediante una firma apócrifa

La disputa por el “ecosistema Bioceres ” llegó finalmente a la Justicia penal. Bioceres Crop Solutions (Biox), la empresa biotecnológica que cotiza en Nasdaq y sigue bajo el control de sus fundadores, presentó ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe una denuncia por una presunta estafa de cerca de u$s 12 millones contra una exdirectora de la compañía.

Según el escrito, patrocinado por el abogado Walter Stramazzo en representación de Bioceres Crop Solutions, el delito se habría cometido en octubre de 2025 y estaría vinculado a la transferencia de 5,3 millones de acciones de la empresa, cuyo valor estimado en ese momento rondaba los u$s 12 millones.

La empresa que ese movimiento se realizó mediante un procedimiento que involucró una firma trucha. La maniobra, señala el escrito, se realizó a través de la presentación de una “carta de indemnidad” en la que se solicitó prescindir del requisito de certificación de firmas.

Si bien ese instrumento es de uso en el mundo de los negocios, no lo era en el caso de Bioceres Crop Solutions, cuyos directivos señalaron además que tenía una firma apócrifa atribuida a Federico Trucco.

El documento presentado a Continental, entidad que tenía en custodia las acciones, eximía a ese banco y en cambio atribuía a Bioceres Crop Solutions “la responsabilidad por cualquier contingencia derivada de la operación”.

La maniobra

La presentación indica que toda la comunicación del proceso habría sido realizada por Gloria Montarón Estrada, quien supo ser directora de Legales de la compañía pero que para entonces ya no se desempeñaba en la misma. En cambio, sí ocupaba la presidencia del directorio de Moolec SA.

Moolec es una de las compañías que se quedó con una parte del “ecosistema Bioceres” luego de una compleja división accionaria realizada el año pasado. Su principal accionista es el empresario uruguayo Juan Sartori, y era controlante de Bioceres SA, otrora cabeza de todo el grupo original pero a la que hace unos meses mandó a la quiebra. Separada de ese conglomerado quedó Bioceres Crop, que sigue en cabeza de Trucco, uno de sus fundadores.

Los directivos de Moolec y Biox enfrentan una disputa abierta. Los segundos denunciaron en su momento el intento de tomar su control. Ahora, la película abre un capítulo que involucra a la Justicia penal.

Pero la denuncia de Federico Trucco, que en pocos días será ratificada en sede legal, se acota a en principio a la ex directora de Legales. Señaló que la carta de indemnidad contenía una firma con su nombre, pero apócrifa.

En la presentación judicial, afirmó que nunca firmó esa carta, que no autorizó a terceros a hacerlo en su nombre y que desconocía tanto el documento como la operación que luego se instrumentó.

Según la presentación, el ardid “se consumó con la ejecución y estrategia de Montarón Estrada”, quien “habría aprovechado la confianza con los involucrados para fraguar la carta de indemnidad, el documento clave para perpetrar la presunta estafa”.

Desde el entorno de los fundadores y ex directores de Bioceres SA sostuvieron que los nuevos accionistas de la compañía, entre ellos Juan Sartori, no habrían estado al tanto de la maniobra.

“La estratega y ejecutora de dicha maniobra fue Gloria Montarón Estrada. Es muy poco probable que Juan Sartori o personas de su entorno hayan estado al tanto de los hechos o los hayan aprobado”, señalaron.

Como resultado de la operación, se concretó una transferencia de acciones desde Bioceres Crop Solutions hacia una firma vinculada al ecosistema empresarial de Moolec Science. Según la denuncia, ello habría ocasionado un perjuicio económico potencial significativo para Bioceres Crop Solutions y, de forma indirecta, una pérdida para el conjunto de accionistas y acreedores de Bioceres S.A. De este modo, el camino penal también podría tener un impacto en el expediente de quiebra de esta empresa que se lleva adelante en la Justicia comercial.