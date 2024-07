Caputo mostró un trailer del presupuesto 2025 para calmar a la city

La corrida no se frena: el dólar blue batió récords y cayeron los bonos

Aunque se anticipan mejoras en los ingresos como producto de una mayor actividad económica, el mensaje no presenta proyecciones sobre potencial recuperación del PBI. Del mismo modo, no hay detalles sobre los posibles gastos del próximo ejercicio.

En el mensaje, Caputo reafirma la promesa de avanzar con la transferencia de los pasivos del Banco Central (BCRA) al Tesoro con el compromiso de emisión cero y de sostener hasta diciembre así como el crawling peg al 2%. Poco habla el presupuesto sobre el tema que más le preocupa al mercado hoy, que es el ingreso de dólares. No incluye ninguna referencia a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Informan que el financiamiento de organismos internacionales de crédito se mantuvo estable alcanzando desembolsos por u$s 5.657 millones y logrando flujos netos positivos por u$s 604 millones.

Otra señal que no está claro si ayuda la dio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario confirmó que está casi todo listo para el desembarco del economista Federico Sturzenegger, archirrival de Caputo, al frente de un nuevo ministerio, que tendrá como función continuar con las tareas de desregulación del Estado, que en parte se puso en marcha con el mega DNU y la ley de Bases, ambos de su autoría.

Sea por esta señales o por simples reacomodamientos técnicos, lo cierto es que la jornada de ayer cerró con mejores números para el Ministerio de Economía. El dólar blue cayó por primera vez en tres días y cerró a $ 1.405 para la venta en la city porteña. La divisa paralela descendió $ 25 luego de una suba de $ 25 en al jornada previa y de $ 65 en dos días. Así, la brecha bajó al 53,6%. El dólar CCL cayó 2,4% hasta los $ 1.394,29, mientras que el MEP descendió 3,2% hasta los $ 1.382,50.

Por su parte, el Banco Central sigue resistiendo una posición compradora con cada vez mayor dificultad. A los dos millones de dólares del martes, sumó otros cinco millones de saldo comprador en una rueda de bajo volumen (u$s 275,32 millones). A pesar de la pequeña compra, las reservas de la autoridad monetaria avanzaron u$s 164 millones para finalizar la jornada con un saldo de u$s 29.809 millones. Según informaron desde el Banco Central, la suba obedece a la revaluación de la posición en oro de las reservas.

El S&P Merval terminó en terreno negativo. El riesgo país bajó por primera vez en cinco ruedas y los bonos en dólares finalizaron con leves alzas. El índice accionario líder de la Bolsa de Buenos Aires perdió 1,9% como cierre provisorio, por mero efecto del CCL.

Los bonos en dólares revirtieron una seguidilla de malos días y pudieron cerrar con alzas promedio de 45 centavos, en una rueda reducida por el feriado del jueves en Estados Unidos.

Derrumbe productivo

Las turbulencias financieras, de todos modos, empalidecen frente al desastre de la economía real. La Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa) informó que las terminales automotrices produjeron 32.029 unidades en junio, 16,7% menos que en mayo y 40,2% que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del 2024, la producción cayó 26,7%.

Por otra parte, los despachos de cemento, un proxy de la actividad de la construcción, cayeron 7,4% mensual en junio. De esta manera, los primeros indicadores del mes pasado no dan indicios de una recuperación de la economía.

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cementos Portland (AFCP), se despacharon 725.580 toneladas, cuando en mayo la cifra había sido de 780.281. Asimismo, en términos interanuales se verificó un derrumbe del 32,8%.