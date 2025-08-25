La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 por ciento interanual 25 de agosto 2025 · 19:39hs

Una medición del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) registró en mayo pasado una baja del 11,1% en la demanda de servicios públicos en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta disminución no es un hecho aislado, ya que, en términos desestacionalizados, el indicador mostró una caída del 1% respecto al mes de abril.

Al analizar la serie, que refleja las variaciones interanuales en mayo de 2025, se observa que la caída fue generalizada en los diversos componentes del índice. La demanda de electricidad, gas y agua retrocedió un 11,5% interanual.

De manera similar, el servicio de transporte de pasajeros descendió un 9,6% interanual. Los servicios relacionados con el transporte de carga y los peajes también sufrieron importantes mermas, cayeron 11,9% y un 11,8% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior.

Los números del Ipec El indicador muestra una baja del 7,73% en enero de 2024, seguido de un repunte del 3,6% en febrero. Marzo registró una caída del 19,4%, un 6,2% en abril y volver a subir con un 4,2% en mayo. La actividad general volvió a contraerse en junio (-7,7%), pero mostró recuperaciones en julio (1,8%) y agosto cayó 1,4%.

Las bajas siguieron en septiembre (-7,1%) y pegó el salto en octubre al terreno positivo con 0,5%. Noviembre volvió a bajar un 3% y diciembre un 4%. Ya en 2025, enero mostró crecimiento del 3,5% y febrero volvió a la baja con caída de 0,1 al igual que marzo, abril operó en terreno negativo con un retrocesos del 4,2%, indicó el informe del Ipec.