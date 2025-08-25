La Capital | Economía | gas

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 por ciento interanual

25 de agosto 2025 · 19:39hs
La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Una medición del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) registró en mayo pasado una baja del 11,1% en la demanda de servicios públicos en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta disminución no es un hecho aislado, ya que, en términos desestacionalizados, el indicador mostró una caída del 1% respecto al mes de abril.

Al analizar la serie, que refleja las variaciones interanuales en mayo de 2025, se observa que la caída fue generalizada en los diversos componentes del índice. La demanda de electricidad, gas y agua retrocedió un 11,5% interanual.

De manera similar, el servicio de transporte de pasajeros descendió un 9,6% interanual. Los servicios relacionados con el transporte de carga y los peajes también sufrieron importantes mermas, cayeron 11,9% y un 11,8% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior.

Los números del Ipec

El indicador muestra una baja del 7,73% en enero de 2024, seguido de un repunte del 3,6% en febrero. Marzo registró una caída del 19,4%, un 6,2% en abril y volver a subir con un 4,2% en mayo. La actividad general volvió a contraerse en junio (-7,7%), pero mostró recuperaciones en julio (1,8%) y agosto cayó 1,4%.

>> Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales: cómo participar

Las bajas siguieron en septiembre (-7,1%) y pegó el salto en octubre al terreno positivo con 0,5%. Noviembre volvió a bajar un 3% y diciembre un 4%. Ya en 2025, enero mostró crecimiento del 3,5% y febrero volvió a la baja con caída de 0,1 al igual que marzo, abril operó en terreno negativo con un retrocesos del 4,2%, indicó el informe del Ipec.

Noticias relacionadas
el dolar oficial salto mas de $40 ante los ruidos politicos: como reacciono el blue en rosario

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

La crisis de la industria manufacturera y la invasión de productos de China impacta de lleno en la siderurgia.

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

La morosidad en las tarjetas de crédito creció por octavo mes consecutivo.

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

El presidente Javier Milei expuso sus gráficos sobre la economía.

El presidente culpó al "riesgo kuka" por la suba de las tasas

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Lo último

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que el derrumbe fue generalizado en todos los servicios públicos. El de transporte de pasajeros descendió un 9,6 por ciento interanual

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5% la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla
La Ciudad

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital provincial de Santa Fe

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de $40 ante los ruidos políticos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Crisis siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Newells atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

Newell's atentó contra sí mismo en el clásico, con los carrileros contenidos e impedidos de atacar

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Ovación
La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El duro desafío que le espera a un ex-Newells en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

El duro desafío que le espera a un ex-Newell's en Brasil: debutará contra un campeón de la Copa Libertadores

Newells demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla
La Ciudad

Grave denuncia: ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario con el objetivo de intimidarla

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez y adolescencia en la reforma constitucional

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

Rosario tendrá semáforos con inteligencia artificial para agilizar el tráfico en tiempo real

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos
La Ciudad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos
La Ciudad

Rugby en la cárcel: el primer test match fue para los abogados pero ganaron todos

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición
Policiales

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes despejado y con 21º de máxima

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes
La Ciudad

Docentes de la UNR retoman el paro de 48 horas a partir de este martes

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale repartió 26 millones a cada ganador

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados